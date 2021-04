La Berrichonne Football officiellement reléguée sportivement en National

C'est désormais mathématique : la Berrichonne Football ne peut plus sortir de la zone de relégation ou accrocher la place de barragiste. Le club est donc sportivement relégué en National.

Le couperet est officiellement tombé ce mardi soir après le march nul 1-1 face à Rodez. La Berrichonne de Châteauroux est mathématiquement reléguée en National. Il ne reste plus quatre matchs à disputer cette saison en Ligue 2 et 12 points à prendre. L'écart de 14 points avec la 18ème place de barragiste occupée par Dunkerque ne peut plus être comblé. L'issue d'une année extrêmement compliquée avec seulement quatre victoires signées en 34 rencontres.

Accrocher la 19ème place paraît également illusoire avec neuf points de retard sur Chambly. Le seul espoir de la Berri serait donc de compter sur la relégation administrative de deux clubs à cause de soucis financiers.

C'est un coup d'arrêt pour la Berri, club qui détient le record du nombre de matchs joués en Ligue 2. Les Castelroussins vont retrouver le championnat de National. Ils avaient déjà évolué en troisième division lors des saisons 2015-2016 et 2016-2017. L'enjeu sera donc de remonter très rapidement pour ne pas rester coincé au troisième échelon du football français. Avec le projet des investisseurs saoudiens, Châteauroux fera figure de favori.