La Berrichonne de Châteauroux programme six matchs amicaux cet été

Privée de terrain depuis le mois de mars à cause de l'épidémie de Covid-19, la Berrichonne de Châteauroux prépare son retour à l'entraînement. Six matchs amicaux sont prévus cet été.

Les joueurs de la Berrichonne Football vont avoir du pain sur la planche. La reprise de l'entraînement se fait dans dix jours. Et en juillet et en août, le programme sera chargé avec six matchs amicaux pour bien préparer la saison 2020-2021 de Ligue 2. Une préparation physique, tactique et technique encore plus cruciale après de longs mois d'interruption. Le dernier match officiel de la Berri, c'était le vendredi 6 mars.

Les dirigeants castelroussins ont donc concocté un menu costaud pour les joueurs berrichons. Ils disputeront six matchs amicaux :

Jeudi 16 juillet : Rennes-Châteauroux

Mercredi 22 juillet : Châteauroux-Niort

Samedi 1er Août : Châteauroux-Orléans

Mercredi 5 Août : Châteauroux-Clermont

Samedi 8 Août : Châteauroux-Tours

Vendredi 14 Août : Châteauroux- Lyon Duchère (Stade Gaston Petit)

Certaines informations (lieux, horaires, huis-clos ou non…) seront communiquées ultérieurement.