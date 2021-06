La Berrichonne Football se renforce avec l'arrivée du défenseur Romain Sans

Après l'attaque, place à la défense ! La Berrichonne Football annonce ce jeudi la signature de sa deuxième recrue du mercato estival. Il s'agit du défenseur latéral Romain Sans. Il va jouer avec le club castelroussin pour les deux prochaines saisons. Âgé de 22 ans, il arrive en provenance de Sochaux, club de Ligue 2, avec lequel il est devenu footballeur professionnel en 2019.

Écarté des terrains à cause d'une blessure au genou, Romain Sans est revenu à la compétition lors de la saison 2020-2021. Mais le défenseur a eu du mal à faire sa place dans l'effectif sochalien en Ligue 2 avec seulement huit matchs disputés. En faisant le choix de signer à Châteauroux, club de National, Romain Sans montre qu'il a envie de retrouver du temps de jeu et de participer à l'opération remontée immédiate en Ligue 2. "On connait forcément La Berrichonne comme un club historique, ancré dans le football français avec une histoire avec la Ligue 2 où il faut clairement retourner très vite", a-t-il d'ailleurs déclaré sur le site officiel de la Berrichonne Football.