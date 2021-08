La billetterie pour France - Bosnie à la Meinau ouverte au grand public à partir du mardi 24 août

Dès ce vendredi 20 août à midi, les licenciés de la FFF et les abonnés du Racing peuvent prioritairement obtenir leur place pour voir Mbappé and co affronter la Bosnie-Herzégovine le mercredi 1er septembre au stade de la Meinau. Le grand public devra attendre le mardi 24 août. La jauge sera de 100%.