La billetterie pour le match Algérie-Colombie à Lille ouvre ce mercredi

La vente des billets pour assister au match de football entre l'Algérie et la Colombie ouvrira ce mercredi matin à 11 heures. La rencontre aura lieu le mardi 15 octobre à 21h au stade Pierre-Mauroy.

Lille, France

Les supporters trépignaient d'impatience. La billetterie pour le match amical entre l'Algérie et la Colombie qui se jouera à Lille le 15 octobre prochain, ouvre ce merdredi à partir de 11 heures. Les place, à partir de vingt euros, seront vendues sur le site internet du stade Pierre-Mauroy et dans les points de ventes habituelles. Il ne sera pas possible d'acheter des billets directement au stade. Les organisateurs disent s'attendre à 40.000 spectateurs.

Une pléiade de stars

Récent vainqueur de la coup d'Afrique des Nations, l'Algérie jouera pour la première fois en France depuis onze ans. Le Montpelliérain Andy Delort ou encore le Niçois Youcef Atal devraient être là pour les Fennecs. Côté Colombiens : Radamel Falcao ou James Rodriguez fouleront surement la pelouse du stade Pierre-Mauroy.