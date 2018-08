Un mois et un jour après le triomphe de l'équipe de France à la coupe du monde en Russie, les Bleuettes tentent, ce jeudi soir, de franchir une nouvelle marche vers leur étoile. Les voilà en quart de finale de LEUR coupe du monde, qui se déroule en Bretagne. Elles affrontent la Corée du Nord, ce jeudi.

Et pour se qualifier, la route n'a pas été aussi simple que le succès inaugural (4-1) contre le Ghana le laissait présager. Parce que les Bleuettes avaient ensuite fait un match nul surprenant face aux Néo-Zélandaises (0-0). Pas de quoi remettre en cause la qualification, mais il fallait battre les Pays-Bas, dimanche, pour assurer la première place. Ce qui fut fait, avec la manière (4-0).

"C'est une grosse satisfaction, la qualification était notre objectif de départ, explique Julie Thibaud, la défenseure bordelaise. On était assez frustrées du résultat contre la Nouvelle-Zélande. La manière dont on avait joué nous a poussé à nous remettre en question. Et on a fait un match très correct face aux Pays-Bas". Un match dans lequel la numéro 4 de l'équipe de France n'était pas titulaire. Elle est entrée à la 69e minute, au milieu de terrain, alors qu'elle avait joué les deux premiers matchs dans la peau d'une titulaire en défense centrale.

Julie Thibaud (en bas, 2e en partant de la gauche) et l'équipe de France posent avant le match d'ouverture contre le Ghana. © Maxppp - Maxppp

Place maintenant à la Corée du Nord. Malgré un régime qui ne favorise pas leur signature à l'étranger, les Nord-Coréennes sont l'une des meilleures équipes dans les catégories de jeunes chez les féminines. Elles ont d'ailleurs remportée la Coupe du monde U20 précédente, en Papouaisie Nouvelle-Guinée, en 2016. "C'est une équipe avec de grosses qualités, on les a vues il y a deux ans, se méfie Julie Thibaud. Un style que l'on ne connaît pas trop, technique, avec des joueuses en mouvement, qui ne lâchent rien, qui va être difficile à jouer".

Dans un groupe difficile, les Nord-Coréennes, ont commencé par une défaite face à un autre favori de la compétition, l'Angleterre (1-3), avant de battre difficilement le Mexique, puis le Brésil (2-1 à chaque fois). Il faudra passer cet obstacle, pour s'offrir une demi finale à Vannes lundi.

Le programme des 1/4 de finale

Jeudi 16 août

Espagne - Nigéria, 16h, Concarneau

France - Corée du Nord, 19h30, Concarneau

Vendredi 17 août