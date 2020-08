La boutique de l'Amiens SC ferme samedi avant l'ouverture d'un nouveau magasin "en cours de saison"

Plus que quelques jours pour faire vos emplettes à la boutique de l'ASC au centre commercial Shopping Promenade au nord d'Amiens. Elle va fermer samedi avant l'ouverture dans les prochains mois d'un nouveau magasin plus grand.

Les supporters de l'Amiens SC n'ont plus que quelques jours pour faire leurs emplettes dans la boutique du club basée au centre commercial Shopping Promenade au nord d'Amiens. Elle va fermer samedi (19 heures), avant l'ouverture, dans les prochains mois d'un nouveau magasin plus grand.

Ce projet vient d'être validé et sera concrétisé "dans le courant de la saison de Ligue 2", promet Hugo Morlet, responsable de la boutique qui ne donne pour l'instant aucun détail sur le lieu d'implantation de ce futur magasin. "Cette fermeture n'a rien à voir avec la crise sanitaire et économique", assure Hugo Morlet alors que la boutique du centre-ville avait elle été remplacée en août par une autre enseigne de vente de chaussures.

Les produits restent en vente

"La validation du projet de nouveau magasin a acté la fermeture de la boutique existante et nous maintenons la vente de tous la gamme de produits", explique Hugo Morlet. En effet, après la fermeture prévue samedi et en attendant le nouveau magasin, les maillots et tous les produits seront disponibles dans les trois enseignes Intersport d'Amiens, propriétés de Bernard Joannin président de l'ASC. Intersport reprend aussi les trois salariés du magasin de Shopping Promenade.