La boutique du Clermont Foot, le dernier endroit à la mode

Bien sur, on est très loin des records du Paris Saint-Germain (près d'un million de maillots vendus par saison) ou de l'Olympique de Marseille (300.000), mais le maillot du Clermont Foot se vend très bien. Les trois maillots de cette saison de Ligue 1 ont été dévoilés le 10 juillet dernier et un petit mois plus tard, 700 ont déjà été vendus. Cela peut paraître faible mais c'est déjà la moitié des ventes de la saison dernière. Et ce n'est qu'un début, les plus grosses ventes devraient se faire au retour des vacances.

En tête des ventes, le maillot domicile, 59% des maillots vendus pour le rouge et bleu, les couleurs traditionnelles du club, contre 25% pour le jeu de maillot blanc extérieur et 23% pour le troisième maillot, le noir. Ils sont mis en vente tous les trois à 75 €uros.

Les coussins Clermont Foot pour les plus acharnés des supporters

Autre produit qui marche bien, les écharpes: un classique du supporter, toujours utile en hiver. Et pour compléter la collection, des trainings et des tenues de sortie vont bientôt arriver dans la boutique. Où on trouve tous les classiques du supporter: casquettes, stylos, mugs, ballons, fanions, bonnets, drapeaux. Sans oublier des coussins et des plaids au couleur du Clermont Foot pour les plus fervents.

La boutique a changé d'emplacement mais reste toujours installée au stade Montpied. Il manque encore au club la possibilité de vendre ses produits dans le centre ville. Mais de toute façon, le meilleur moyen de doper les ventes, ce sera de faire de bons résultats dès le début du championnat.