La Calmette : le stade Renaud Ripart !

La Calmette, France

Une centaine de personnes... dont beaucoup d'enfants ! Les Calmettois étaient nombreux pour venir inaugurer le nouveau nom de leur stade. Et pas n'importe quel nom. Celui de Renaud Ripart, le buteur des Crocos, qui, sur proposition de Colette Cazalet-Vandange, la première adjointe au maire et adjointe aux sports, a accepté de donner son nom à cette enceinte. "On s'est vus à la férie de Pentecôte, c'est là que je lui ai soumis l'idée. Ce stade n'avait pas de nom, donc pourquoi ne pas le baptiser avec celui d'un sportif connu à Nîmes ? Il a accepté avec grand plaisir".

Le principal intéressé était bien évidemment présent, accompagné d'autres joueurs de Nîmes, notamment Romain Philippoteaux et Paul Bernardoni.

Et qui dit inauguration dans un stade de foot, dit forcément match de foot. Alors les enfants ont tapé la balle avec les grands Crocos. "C'est vraiment un honneur pour moi. J'étais un peu surpris. Mais je me suis senti honoré et j'ai accepté" raconte Renaud Ripart.