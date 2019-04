La campagne d'abonnement de l'AS Saint-Etienne est ouverte pour la saison 2019/2020

Par Alexandre Vau, France Bleu Saint-Étienne Loire

La campagne d'abonnement et de réabonnement des Verts pour la saison 2019/2020 a ouvert ce lundi, et ce alors que la fin de saison de l'ASSE est alléchante avec un retour de plus en plus proche sur la scène européenne la saison prochaine.