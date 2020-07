La campagne d'abonnements du HAC est lancée sur internet et en boutique

La campagne d'abonnement 2020/2021 du HAC est lancée ! En exclusivité sur internet depuis une semaine, dès ce lundi à 10h à la billetterie du stade Océane (le port du masque est obligatoire). Mais attention, il faudra prévoir une majoration de dix euros si vous vous abonnez en boutique. Plus de 300 personnes ont déjà souscrit à un abonnement dont 15% de nouveaux abonnés. Pour cette campagne, le club dit avoir pris en compte les avis et les remontées des abonnés.

D'importantes nouveautés

Pour cette nouvelle saison, le HAC mise sur la famille et des tribunes intergénérationnelles. Les moins de 16 ans auront le droit à un tarif préférentiel explique Clément Calvez, directeur du développement au HAC : "Avant, pour avoir un tarif réduit moins de 16 ans, il fallait être en tribune famille. Désormais, où que je sois dans le stade, quelque soit la façon dont je veux vivre mon expérience dans le KOP ou en tribune Est centrale, je pourrai venir avec mon enfant avec un tarif spécifique". Le prix tournera autour de 3€50 le match.

Il y a un autre bon plan mais cette fois pour les étudiants : "On sait que les étudiants sont parfois infidèles" s'amuse Clément Calvez. Il poursuit : "Ils ne savent pas ce qu'ils vont faire le lendemain. S'engager sur 19 matchs c'est une contrainte. On propose une offre liberté qui leur permet de venir pour dix matchs dans l'année".

Désormais, si vous avez des questions vous pourrez les poser à une équipe Ciel et Marine entièrement dédiée aux abonnés du lundi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h30. Les contacts se font par téléphone au 02.35.13.14.42 ou par mail abonnement@hac-foot.com.

Le HAC propose également une souscription mensualisée avec un prélèvement automatique de dix échéances sur toute la saison. Un abonné ne sera débité que sur les matchs joués avec du public.

La campagne d'abonnement prend fin le jour du premier match à domicile du HAC soit le 29 août contre Amiens.

Les gammes d'abonnements ont changé

Les gammes d'abonnements ont été mises à jour comme l'explique Clément Calvez : "Partout dans le stade, quelque soit l’abonnement que je choisis, j'aurai la possibilité d'avoir plusieurs gammes d'abonnements. Une Gamme Welcome qui permettra d'avoir accès aux 19 matchs. La Gamme Passion qui me permettra d'avoir des services complémentaires comme une réduction à la boutique, un cadeau de bienvenue ou comme l'accès au match de la réserve et la bourse d'échange qui est une vraie nouveauté".

Il y aussi possibilité de souscrire à la gamme 100% : "C'est la gamme supérieure. Elle donne accès à tous les matchs du HAC, les matchs de Coupe et les matchs des féminines".

Si vous souscrivez à la Gamme Passion, vous aurez le droit à une grande nouveauté : l'accès à une bourse d'échanges. En cas d'absence à un match, les abonnés pourront revendre une partie de leur abonnement.

Des changements dans le stade

Pour cette nouvelle saison, un écran géant de trois mètres sur deux sera installé en tribune Est. Vous pourrez regarder les matchs de Ligue 1 avant ou après le match du HAC.

Les buvettes vont être rénovées et les cartes modifiées. Le HAC veut donner une identité plus forte et une âme au stade Océane.