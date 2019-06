La campagne d'abonnements du Mans FC est lancée

Elle a ouvert ce mercredi matin pour ceux déjà abonnés l'année dernière. Pour les autres il faudra attendre lundi. Le club espère que la montée de l'équipe en Ligue 2 attirera un public plus large.

Les fidèles du Mans FC sont venus nombreux dès l'ouverture de la billetterie du Clos Fleuri. Beaucoup sont abonnés depuis des années, voire des dizaines d'années et le prix de la Ligue 2 (l'abonnement coûte une centaine d'euros de plus, environ, cette saison) ne les fait pas fuir.

"On ira un peu moins au restaurant, mais ce n'est pas grave", plaisante un fidèle, abonné depuis plus de trente ans. Ancien footballeur, il assiste aux matchs "par amour du beau jeu, pas pour [se] mettre torse nu ou chanter".

Le responsable de la billetterie aidé de deux bénévoles pour accueillir les abonnés. © Radio France - Manon Claverie

Le responsable de la billetterie, Marc-Antoine Porcher, se félicite de voir autant de monde. Il rappelle que "le club a besoin de tout le monde pour réussir".

Premier match le 26 juillet

La pièce ne désemplit pas et à l'arrière de la file d'attente, Michel Guimier s'impatiente : "Nous sommes là depuis deux heures, c'est inacceptable ! Ils auraient dû s'attendre à ce qu'il y ait du monde avec la montée en Ligue 2 et prévoir plus de personnel pour nous recevoir. J'espère que le niveau de l'équipe sera meilleur que l'organisation d'aujourd'hui !"

Réponse le 26 juillet pour le premier match en Ligue 2 des joueurs de Richard Déziré, face au RC Lens.