La capitaine Grace Geyoro prolonge jusqu'en juin 2028 avec le PSG

La milieu de terrain internationale Grace Geyoro, pilier historique du Paris SG, a prolongé son contrat jusqu'en 2028 vient d'annoncer ce vendredi le club parisien.

ⓘ Publicité

"Le PSG est heureux d'annoncer la prolongation du contrat de sa capitaine Grace Geyoro pour cinq années supplémentaires", a écrit le PSG dans un communiqué. "L'internationale française est désormais liée au club jusqu'au 30 juin 2028". C'est à souligner mais ce genre de contrat est très rare dans le milieu du football féminin.

"La capitaine du PSG est actuellement la joueuse la plus capée de l'effectif et compte désormais 202 matches et 21 buts inscrits pour les Rouge et Bleu, remportant au passage deux Coupes de France (2018, 2022) ainsi que le titre de championne de France de D1 en 2021", a rappelé l'institution parisienne.

Grace Geyoro qui était en fin de contrat en juin 2024 a donc décidé de poursuivre l'aventure avec Paris. Âgée de 26 ans, la milieu de terrain est arrivée à 15 ans au PSG et y a été formée. Elle est une joueuse clé de l'équipe de France (71 sélections, 15 buts).

Avec AFP