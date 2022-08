La célèbre expression "But à Laval" pourrait faire le buzz jusque dans l'espace

L'expression "But à Laval" fait le buzz sur le réseau social Twitter et pourrait même se retrouver dans l'espace. La Fédé de la Lose, un compte Twitter bien connu des passionnés de sport, l'a utilisé pour participer à un concours qui vise à envoyer dix messages dans l'espace.

L'expression "But à Laval" était utilisée par Thierry Ruffat lors des multiplex de France Inter.

Dimanche soir, le compte Twitter Arkunir a lancé un concours sur le réseau social américain. Les dix messages les plus "likés" seront envoyés dans l'espace le 2 septembre prochain.

La Fédé de la Lose, un compte humoristique sur le sport, a choisi de participer en écrivant simplement trois mots : "But à Laval". Alors pourquoi utiliser cette célèbre expression utilisée par Thierry Ruffat sur les ondes de France Inter ? Antoine, l'un des fondateurs de la Fédé de la Lose a donné une explication à France Bleu Mayenne : "c'est une des premières choses qui me soit passé par la tête. J'ai aussi pensé à une autre expression que l'on aime bien "Allez Alain Philippe" mais j'ai l'impression qu'on a beaucoup parlé d'Alain Philippe cet été donc il fallait changer."

Antoine, trentenaire, n'a jamais vraiment entendu cette expression à la radio. Lui qui est plutôt de la génération Canal + : "je me souviens des multiplex de Canal avec le fameux jingle. Mais le Stade Lavallois n'a jamais été dans le multiplex Ligue 1. Pourtant, "But à Laval", c'est l'expression que l'on met en lien avec les multiplex. Finalement, je ne sais pas comment on a récupéré cette expression dans notre langage commun mais ce sont les trois mots qui sont liés à n'importe quel multiplex de foot."

Encore quelques heures pour "liker"

Le concours est ouvert jusqu'à ce mardi 23 août, 17 heures. Mais pas question de jouer la gagne pour la Fédé de la Lose ! : "L'objectif est de terminer 11e évidemment. Si on veut respecter l'ADN de la FFL qui est de célébrer la défaite et la désillusion, si il y a dix tweets qui partent dans l'espace, j'imagine qu'on va terminer 11e."

Si le message de la Fédé de la Lose termine tout de même dans les dix premiers, le voyage dans l'espace est prévu pour le 2 septembre à 20h30.