Ligue 1 : la chambre régionale des comptes incite le Stade Brestois à une vigilance financière

"Un avenir financier incertain". C'est l'expression qui se détache du rapport de la chambre régionale des comptes publié ce mardi. Elle vient de s'intéresser à la situation financière du Stade Brestois : "L'endettement reste raisonnable. Mais les effets des restrictions liées à la crise sanitaire sur les recettes d’abonnements et de billetterie se conjuguent à une incertitude majeure pesant sur les droits télévisuels. Avec des recettes dès lors fragiles et dépendantes d’un maintien difficile en Ligue 1, l’avenir financier apparaît incertain", note le rapport.

On n'est pas inquiets mais on est très vigilants. - Pascal Robert

Des termes plutôt crus qui ne sont pas partagés par le club. Pascal Robert est le directeur du Stade Brestois : "On n'est pas inquiets. On maitrise la partie financière du club, l'avenir n'est pas incertain. On travaille avec l'argent que l'on a et on fait attention." Par ailleurs, le directeur précise : "On pense terminer la saison 2021/2022 dans le positif. L'endettement n'est pas si important que ça."

15 millions en moins

Outre la situation sanitaire, la crise des droits télévisuels avec la fin du contrat de Mediapro n'a pas fait les affaires du club : "On avait prévu 15 millions de plus de budget sur les quatre années. Donc on s'est adapté et il a fallu compenser cette perte, notamment avec les ventes de joueurs par exemple." Des ventes qui ne sont d'ailleurs pas prises en compte dans le rapport de la chambre. "Dans ce rapport, certains éléments non négligeables n'apparaissent pas comme la vente de Faivre lors du mercato", complète le directeur. Une vente qui représente un apport de plus de 15 millions d'euros pour le club, tout de même.

Un nouveau stade pointé du doigt

La chambre régionale met également l'accent sur "la construction envisagée d’un nouveau stade dans les prochaines années". Selon elle, cette construction "doit également tenir compte de ces fragilités et de ce contexte défavorable." Or le directeur du club estime que, justement, ce nouveau stade est une manne financière supplémentaire pour le club : "L'arrivée de ce nouveau stade c'est de répondre aux demandes et d'apporter des produits financiers supplémentaires. Aujourd'hui on a 26 loges et on est overbooké. Si on en avait le double on les vendrait. Enfin on aura un outil qui nous permettra de répondre aux demandes des entreprises de la pointe Bretagne et de faire du chiffre supplémentaire. C'est le but."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Mieux définir la gestion des subventions publiques

Dans un deuxième temps, la chambre régionale des comptes invite le club à réviser les relations juridiques, matérielles et financières avec l'association support et les collectivités territoriales. La convention qui lie la Société Anonyme du Stade Brestois (la SASB) à son association support est arrivée à terme l'été dernier. La chambre estime que c'est l'occasion pour améliorer cette convention : "La convention précédente se caractérisait par des imprécisions et des incohérences nuisant à sa lisibilité et ne permettant pas une séparation stricte du domaine professionnel (relevant de la société) et du secteur amateur (relevant de l’association). La gestion des subventions publiques, au bénéfice de l’une ou l’autre des deux parties, doit notamment être mieux définie, ainsi que les modalités d’emploi des équipements sportifs confiés par les collectivités."

Prendre en compte le chiffre d'affaires réel et le montant des travaux

La chambre régionale observe aussi que la SASB est liée à plusieurs collectivités territoriales par des contrats de subventions et de prestations, ainsi que par la mise à disposition du stade municipal et des structures d’entraînement. Or, selon la chambre, "le montant des redevances versées par la société, forfaitaire, est déconnecté à la fois du chiffre d’affaires réel et du montant des travaux qu’elle a financés depuis plusieurs années sur le domaine public qu’elle utilise". La chambre invite les différents partenaires à prendre en compte ces réalités dans la prochaine convention de mise à disposition.