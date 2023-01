"La chance était cette fois de notre côté ! "  : victoire historique du Racing à Lyon 2 à 1

Après un début de semaine chaotique et la mise à pied du coach, Julien Stéphan . une bonne nouvelle pour le Racing Club de Strasbourg qui signe une victoire historique à Lyon. 2 à 1 samedi soir.

ⓘ Publicité

Une longue attente de victoire à Lyon, près de 44 ans !

C'était une victoire heureuse, grâce à des buts de Jean-Eudes Aholou et de Habib Diallo . L’OL a réduit le score sur penalty par Alexandre Lacazette (dans les arrêts de jeu de la première mi-temps).

Les Strasbourgeois ont été hyper réalistes, ils ont énormément souffert. Mais quasi miraculeusement ils ont remporté leur deuxième victoire de la saison. (après Angers et ils restaient sur 8 matchs sans succès en championnat).

"A bout d'un moment, toutes les cinq minutes je regardais le chrono ! On a montré du caractère, on a été efficace et c'est ce qu'il fallait faire. Après cette victoire, il fallait exulter," a commenté au micro de France Bleu Alsace, le défenseur du Racing Lucas Perrin.

Avec cette victoire, le Racing ressort au moins provisoirement de la zone rouge. Il est 16 ème de Ligue 1 ce dimanche matin avec 15 points. Avant les dernières rencontres de cette 19ème journée, Ajaccio et Brest peuvent repasser devant.