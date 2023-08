La chanson hommage à Mothiba : "Il marque tous les soirs, sous les yeux des ultras qui ne pensent qu'à boire"

On attendait Ângelo Gabriel ou Emanuel Emegha, les jeunes recrues prometteuses, pour enflammer la Meinau dimanche contre Lyon. C'est finalement un ancien de la maison bleue (même s'il n'a que 27 ans), un rescapé même, qui a trouvé le chemin des filets. Lebo Mothiba, titulaire après le départ de Habib Diallo vers l'Arabie Saoudite , a poussé au fond des filets un ballon offert par Jeanricner Bellegarde (75ème minute).

ⓘ Publicité

Trois ans de doutes et de douleurs

L'attaquant sud-africain a connu une interminable traversée du désert (il n'a joué que 33 matchs de Ligue 1 et le plus souvent des bouts de rencontres, en trois saisons avec le Racing et Troyes). Il a beaucoup douté, mais il n'a jamais craqué. "Il y a un moment où j'ai voulu lâcher, témoigne Lebo Mothiba. Mais c'était important, j'étais tout le temps avec les gens autour de moi qui me motivent et me poussent jusqu'au bout, ma famille, mes agents et mon papa".

Soutenu par ses proches, le Sud-Africain a enfin pu se préparer normalement cet été. "C'était compliqué au début, mais mon genou ne m'embête plus, sourit-il. Je m'entraîne dur à l'entraînement pour que cette blessure ne revienne pas. Plus tu joues, plus tu as confiance, plus les buts vont arriver".

Patrick Vieira compte sur lui

La première prestation de Lebo Mothiba a plu à son nouvel entraîneur. "C'est quelqu'un qui travaille énormément pour l'équipe, salue Patrick Vieira. Il s'est énormément dépensé sur les phases défensives. Je suis très content pour lui, car marquer, c'est important pour les attaquants. S'il arrive à maintenir ce niveau-là, il pourra faire de belles choses pour nous".

Quand on lui rapporte les propos de son coach, Lebo Mothiba a un sourire encore plus éclatant que d'habitude. "Ah ! Il a dit ça ? C'est toujours important d'écouter le coach. Il me parle beaucoup à l'entraînement. C'est une légende, il connaît tout".

Oh Mothiba, Mothiba !

Pour couronner cette belle première soirée de la saison à la Meinau, Lebo Mothiba a eu le droit à un hommage original du kop, sur l’air de "Macumba" de Jean Pierre Mader.

"Oh Mothiba, Mothiba. Il marque tous les soirs. Sous les yeux des ultras qui ne pensent qu'à boire". Nul doute que le Sud-Africain espère entendre souvent cet air cette saison à la Meinau, lorsqu'il célèbrera ses buts, en faisant

semblant d'allumer un groupe électrogène.

Lors de sa saison la plus prolifique avec le Racing, Lebo Mothiba avait marqué à neuf reprises en Ligue 1 en 2018-2019.