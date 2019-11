La Charité - AJA en Coupe de France : où, comment et à quel prix acheter ses billets ?

Auxerre, France

La billetterie est ouverte mais c'est compliqué pour les supporters de l'AJA de se procurer des places. Les billets sont en vente depuis ce mardi pour la rencontre entre La Charité (Régional 1) et l'AJA, septième tour de Coupe de France. Le match aura lieu samedi 16 novembre, à 14 h au stade des Senets, à Varennes-Vauzelles, à proximité de Nevers.

Seulement trois points de ventes dans la Nièvre

Les supporters de l'AJA devront faire le déplacement dans la Nièvre pour se procurer des billets. Il y a seulement trois points de vente et les trois sont dans la Nièvre, un à la Charité, à la boutique du club et deux à Nevers (Cabinet Allianz et au du Journal du Centre). Le match ne se déroulera pas dans le stade habituel du club de la Charité mais à Varennes-Vauzelles, à proximité de Nevers, au stade des Senets où la capacité sera de 3.500 places.

20 euros en tribune, 10 euros pour le pourtour

La place en tribune coûte 20 euros et 10 euros pour le pourtour. Si vous comptez faire le déplacement pour acheter plusieurs places, sachez que les places sont limitées à cinq par personne et il n'est pas possible d'effectuer des réservations par téléphone. C'est le club de la charité qui a fixé le tarif : "on s'est renseigné sur les tarifs pratiqués et en plus on est accueilli dans le stade de Nevers donc il y a quelques frais de structure", explique Philippe Le Metayer, le président du Club de la Charité. La recette est importante pour le petit club de régional 1, c'est la première fois que le club de la Nièvre va rencontrer une équipe professionnelle.