La chasse aux billets pour OM / PSG est lancée !

Depuis 10h ce lundi matin, la billetterie est ouverte pour le match entre l'Olympique de Marseille et le Paris-Saint-Germain dimanche 22 octobre (21h), comptant pour la 10e journée de Ligue 1.

A Marseille, c'est un ballet bien singulier qui s'organise ce lundi. Pour obtenir le précieux sésame, un ticket pour Marseille / PSG, les supporters courent entre les boutiques, les points de vente, et une réservation sur Internet victime de son succès.

Mauvaise surprise, déjà, pour plusieurs dizaines de supporters : ils se sont rendu ce lundi matin à la billetterie du Stade Vélodrome. Et ont pour certains longtemps attendu... pour rien. Il n'y a pas de billet en vente ici ! Beaucoup ont pourtant patienté malgré le message placardé sur les vitres de la billetterie, renvoyant justement aux services en ligne et aux autres points de vente habituels.

"je suis abonné en virage (Sud- Winners), mais je suis venu à la billetterie pour assister au match avec des amis en tribune Jean Bouin. Je veux leur faire plaisir. Internet ? Ça va être saturé. Je vais multiplier les points de vente, en me déplaçant en scooter" Eric, venu spécialement de Coudoux

Internet ? Pourquoi pas ? Mais très vite, la billetterie en ligne a saturé

"Plus de place, réseau saturé, bloqué. Même l'Europa League (OM / Guimaraes), ça ne fonctionne pas. C'était plus pour faire plaisir à mon fils", Philippe

#TeamOM c est du délire les serveurs billeteries sont saturés. Mais J ai les miennes pour #OMPSG !!!! pic.twitter.com/hTbdW6vpsB

Les supporters se sont précipités sur leurs smartphones pour s'inscrire à la billetterie en ligne et.. patienté

Alors, qui sont les chanceux ?

"J'ai fait la queue (à la FNAC) de bon matin. Le rideau était encore fermé. Et voilà.. j'en ai 8 ! Pour moi et ma famille. Je me sens bien, très bien même, j'ai une chance de fou : premier arrivé, premier servi !" Ibrahim