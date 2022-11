La CMA-CGM, prochain sponsor principal de l'OM

Les discussions avaient commencé il y a quelques semaines et elles ont abouti rapidement. L'olympique de Marseille annonce ce jeudi après-midi sa future association avec la CMA-CGM. Le groupe marseillais, qui est l'un des leaders mondiaux du transport maritime, a signé avec l’Olympique de Marseille un contrat de deux saisons qui démarre le 1er juillet 2023. La CMA-CGM prend ainsi la suite de Cazoo, entreprise britannique spécialisée dans la vente en ligne de voitures d'occasion, qui s'affiche actuellement sur les maillots marseillais.

Le logo de la CMA CGM figurera ainsi sur les maillots de l’équipe première masculine, et sur ceux des féminines et des jeunes. Le groupe marseillais sera également visible dans l’enceinte du stade Orange Vélodrome, au centre d’entrainement Robert Louis-Dreyfus "La Commanderie", à l’OM Campus et sur l’écosystème média et digital du club.

Ce sont donc deux gros acteurs de la ville qui s'associent car "CMA-CGM et l’OM partagent un fort ancrage local, ainsi que leur capacité à allier passion, expertise et talent, à Marseille et au-delà. Ce partenariat renforce encore davantage l’engagement du Groupe CMA-CGM sur le territoire et contribuera au développement de l’Olympique de Marseille", précise les deux entreprises dans un communiqué commun.

Cette union baptisée "Avec Marseille au cœur" soutiendra des initiatives sociales et solidaires en lien avec l'éducation et à destination de la jeunesse.