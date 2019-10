La colère des Chamois contre l'arbitrage après la défaite de Niort à Nancy (2-1)

Nancy, France

Niort a perdu 2-1 sur la pelouse hybride du stade Marcel-Picot lors de la 10ème journée de Ligue 2, concédant sa première défaite de la saison à l'extérieur. Le scénario du match a surtout agacé fortement les Chamois et provoqué frustration et colère dans les rangs deux-sévriens.

Ouverture du score en infériorité numérique

Réduits à dix après l'expulsion sévère d'Olivier Kemen (33ème) en première période, les Chamois ont malgré tout ouvert la marque par Sissoko (41ème), qui a signé un but splendide, son sixième sous les couleurs niortaises cette saison. Mais au retour des vestiaires, Nancy a égalisé par Ciss (48ème) avant de repasser devant cinq minutes plus tard, grâce à Dias Goncalves.

Pascal Plancque : "Une grosse injustice"

Le carton rouge adressé au milieu niortais, lui, ne passe pas dans le camp poitevin. Pascal Plancque, l'entraîneur de Niort, a le sentiment "d'avoir vécu une grosse injustice. On a l'impression de ne pas pouvoir lutter à armes égales. Je ne veux pas passer pour une pleureuse mais sur les quatre derniers matches, on peut considérer qu'on est pas considérés comme tout le monde".

On demande un peu plus de respect et de considération

Karim Fradin, président des Chamois, est à son tour venu devant les journalistes donner son sentiment : "Je sais qu'on est les Chamois Niortais, un petit club... Mais on demande un peu plus de respect et de considération. On est l'équipe la plus jeune du championnat. La jeunesse et l'enthousiasme, c'est bien. Mais il faut qu'on soit vigilant par rapport à nous. On espère que la roue va vite tourner, il paraît que ça s'équilibre... donc on a hâte d'avoir des décisions arbitrales un peu plus en notre faveur".

Trêve puis réception de l'EAG

Au classement provisoire, les Chamois glissent à la 12ème place. Ils vont pouvoir souffler avec la trêve internationale et tourner la page pour se projeter vers la réception de Guingamp le 18 octobre au stade René-Gaillard.