La colère des footballeurs du Stade Beaucairois avant leur match de coupe de France

L'énorme coup de colère du président du Stade Beaucairois. Le club de football de Beaucaire a été averti ce mardi qu'il devait aller disputer un match de coupe de France à Canet-en-Roussillon le dimanche 31 janvier prochain. La décision est tombée comme un couperet alors que les joueurs ne s'entraînent plus du tout depuis trois mois et que le club dispose d'à peine 10 jours pour se préparer.

Sans compter que l'ensemble de l'effectif devra être testé trois jours avant le match et à nouveau le jour même de la rencontre. Du coup, pour être autorisés à pouvoir disputer ce match programmé à 12h, les joueurs devraient partir à 6h du matin de Beaucaire afin de pouvoir être sur place à temps pour effectuer ces tests.

Le président du Stade Beaucairois, Xavier Mouret est particulièrement remonté vis à vis de la fédération française de football : "On nous prend clairement pour des imbéciles. On ne nous porte aucune considération. On est contents de retrouver la compétition bien sûr, en revanche le délai qui nous est accordé est beaucoup trop court sans aucune concertation avec les clubs. C'est vraiment se moquer de nous, c'est dangereux pour la santé des joueurs, c'est une véritable mascarade".

Les dirigeants et l'entraîneur se laissent encore quelques heures de réflexion, mais ils pourraient tout simplement envisager de déclarer forfait.