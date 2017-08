La contre-attaque des dirigeants du SC Bastia

Après la décision de la DNCG de maintenir le club en national sans statut pro, engendrant les conséquences financières que l'on connait, les dirigeants se retournent contre les instances nationales, exigeant une application des textes, et notamment une réintégration du SCB en coupe de la ligue.

Les dirigeants font valoir en effet un abus de droit flagrant de la part de la commission des compétitions. Car seul, le COMEX, le comité exécutif de la fédération française de football peut décider ou non du maintien du statut professionnel. Or le COMEX ne s'est visiblement pas réuni au sortir de l'examen du dossier bastiais par la DNCG. Et l'avis émis par le gendarme financier du football français n'a donc pas trouvé de traduction officielle. L'avis défavorable demeure donc sous réserve de validation du COMEX, réserve qui n'est toujours pas levée ce jour.

Deux issues possibles

Deux cas de figure sont encore possibles dans ce dossier. Le COMEX valide le statut professionnel du SCB et le club repart en national et peut donc disputer la coupe de la Ligue. Ou bien le COMEX suit l'avis de la DNCG et retire le statut professionnel au Sporting club de Bastia. Dès lors le club devra se présenter à nouveau devant la DNCG mais cette fois-ci fédérale afin de présenter un budget soit pour le national 1 soit pour le national 3.