La cote d'usure pour les Aiglons

Ce troisième match de la semaine faisait saliver, d'autant que le mercato était clos et que Lucien Favre pouvait compter sur ses recrues. Et cerise sur le gâteau, un dernier joueur était même présenté au public avant la rencontre. Ross Barckley, la surprise sortie du chapeau, libre de tout engagement après sa non prolongation avec Chelsea ! Mais le Nice spirit n'aura duré qu'une mi-temps..

De l'engament puis l'effritement

Après une entame de match qui voyait les Monégasques exercer un pressing assez haut, c'est pourtant bel et bien le Gym qui s'octroyait la première grosse occasion de la partie par l'intermédiaire de Youcef Atal, bien servi par Gaëtan Laborde (13'). Un quart d'heure plus tard, c'est une autre recrue, Pepe qui concrétisait un beau mouvement des duettistes Laborde-Delort par une frappe sans incidence (30'). Mais c'est dans cette période prometteuse que la première tuile de la soirée intervint avec la sortie sur blessure de Atal, touché à la cuisse.

Dès lors, la machine s'enraya côté niçois et les entrées en jeu de Rosario et Beka Beka ne purent empêcher ce qui pendait au nez des Aiglons depuis le retour des vestiaires. A savoir l'ouverture du score de Embolo pour l'ASM (69'). Un véritable coup de massue pour la bande à Lulu qui ne s'en relevait pas, amorphe, sans idées et sans jus.