La Coupe de France au Stadium, quelles festivités lors de TFC-Lens ?

Le Stadium va faire le plein ce mardi pour la réception du Racing Club de Lens. Les derniers billets se sont arrachés après la victoire en Coupe de France et on aura donc plus de 30.000 spectateurs sur l'île du Ramier.

ⓘ Publicité

Festivités après le match

La Coupe de France sera bien sûr présente au Stadium et les festivités vont avoir lieu après le match. Cérémonie prévue quelques minutes après le coup de sifflet final où chaque supporter sera invité à rester en tribune pour un show de plusieurs minutes.

Quelle équipe sur le terrain ?

Après avoir dignement fêté la victoire en Coupe de France samedi soir à Paris puis place du Capitole ce dimanche à Toulouse, les Toulousains retrouvent la routine de l'entraînement ce lundi sur les annexes du Stadium. Avec un maintien d'ores et déjà acquis, Philippe Montanier devrait logiquement faire bouger son 11 de départ. Reste à voir ce que fera le coach avec ceux qui ont joué l'intégralité ou presque de la rencontre samedi au Stade de France. Un entraînement aura lieu ce lundi après-midi pour faire le point sur l'état des troupes.

Vincent Sierro, arrivé avec la voix abîmée en conférence de presse, assure que les Toulousains ne lâcheront pas le match : "C’était deux jours magnifiques. J’ai beaucoup crié ! Aujourd’hui, on se sent déjà mieux et demain, on sera prêts pour le match ! Faut pas se faire de souci, on va jouer le match à 100% et tout faire pour gagner."

TFC-Lens, rencontre à vivre en intégralité sur France Bleu Occitanie ce mardi soir dès 20h30.