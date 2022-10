La coupe de France de football exposée ce samedi à Basse-Goulaine

La coupe de France de football, la vraie, celle brandie par le FC Nantes le 7 mai dernier, est exposée ce samedi toute la journée à Basse-Goulaine, au complexe Henri-Michel dans la salle de la tribune Emiliano Sala.

C'est Alain Vey, le maire de Basse-Goulaine, qui a demandé à ce que la coupe soit prêtée à la commune. "Nous avons réussi à obtenir de la part du football club de Nantes le prêt de la coupe de France. Et ce n'est pas une réplique ! Nous avons le plaisir de la présenter à toute la population goulainaise et pas seulement, car cela va probablement attirer d'autres personnes."

400 licenciés au club de football de Basse-Goulaine

La coupe de France est exposée toute la journée de 10 heures à 18 heures près du stade Henri-Michel. De quoi faire le bonheur des parents et enfants fans de foot qui se sont pressés pour l'admirer, et des 400 licenciés du club de football goulainais. Christine vient d'arriver dans la salle de la tribune Emiliano Sala. "Je ne l'ai pas encore vue de près, mais j'ai hâte !" confie-t-elle.

La coupe de France de football est exposée au complexe Henri Michel de Basse-Goulaine ce samedi 1er octobre - Mairie Basse-Goulaine

Des membres du conseil municipal des jeunes de Basse-Goulaine sont également venus admirer la coupe. Parmi eux, Sacha et Evan, 14 ans tous les deux. "Le foot, ce n'est pas trop mon truc, mais c'est quand même chouette de pouvoir voir le coupe de France en vrai", confie Sacha. "Moi, je trouve ça formidable, renchérit Evan, supporter du FC Nantes et de l'Olympique de Marseille. Ca reste la coupe de France et cela n'arrive pas souvent."

Je l'imaginais plus grande

Les plus jeunes sont un peu déçus... Comme Elliot, 10 ans. "Je l'imaginais plus grande, quand on la voit à la télé, elle paraît plus grande en tous cas." Son ami Alberto, du même âge, n'est pas du même avis. "Elle est plutôt belle, et je suis fier que les Nantais l'ai gagnée. Il en faut du talent pour ramener une aussi belle coupe !"

La coupe de France est exposée jusqu'à 18 heures au complexe Henri-Michel de Basse-Goulaine. Il est interdit de la toucher, mais on peux l'approcher de très près pour la prendre en photo.