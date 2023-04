La Coupe de France en poche, le Téfécé en Ligue Europa ? : "Je m'y engage, personnellement" dit Damien Comolli

C'est une incertitude qui planait sur le sort du téfécé l'an prochain. En cas de victoire contre le FC Nantes en finale, ce qui a été fait et bien fait (5-1) ce samedi 29 avril , le club dirigé par Damien Comolli était en posture délicate car les propriétaires du tèf, le groupe RedBird , possèdent aussi un autre club potentiellement européen, et pas des moindres, le Milan AC.

Damien Comolli se veut clair et rassurant

Un point de règlement interdit cette possibilité : à savoir qu**'il est en théorie impossible qu'un même propriétaire envoie deux de ses structures disputer la même année des compétitions régies par l'UEFA**. Néanmoins, le diable se cache souvent dans les détails et ce soir, Damien Comolli a voulu rassurer tous les supporters de Toulouse et affirme que sur tous les points de règlements soulevés, le club de Toulouse va apporter des réponses qui lui permettront de s'aligner en Coupe d'Europe l'an prochain.

"Dans toutes les conversations qu'on a eu avec la fédération, entre le moment où elle nous a contacté, et le moment où on a renvoyé les documents, elle nous a dit qu'on était tout à fait en accord avec les demandes, que ce soit en termes financiers, capitalistiques, structurels, de stade, de diplôme d'entraîneur . On a aucun doute là-dessus, et si après l'UEFA a des questions, bien évidemment on y répondra, mais je m'engage sur le fait qu'on sera en coupe d'Europe, je m'y engage personnellement".

Dans cette déclaration, Damien Comolli avance son optimisme. Il précise aussi qu'il sera, avec son staff, "à Monaco, le 31 aout, pour le tirage de la Coupe d'Europe"