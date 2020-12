La Coupe de France "nouvelle formule" validée par la FFF

On a craint un moment qu'elle soit enterrée après une déclaration de Jean Castex mais la Coupe de France de football va bien se poursuivre et se terminer cette saison. La Fédération a validé ce jeudi le nouveau fonctionnement d'une compétition impactée, comme bien d'autres, par la crise sanitaire.

Avec des compétitions amateurs à l'arrêt pour cause de crise sanitaire la Coupe de France de football n'en est encore cette saison qu'au 5e tour alors que nous arrivons fin décembre. Même en comptant sur des reprises fin janvier le retard accumulé posait un évident problème de calendrier alors qu'amateurs comme professionnels tiennent à cette compétition qui délivre, tout de même, un sésame pour la Ligue Europa. Une déclaration début décembre du premier ministre a même fait craindre une annulation pure et simple mais finalement une solution a pu être trouvée.

Une compétition en deux tableaux

La Fédération française de football a adopté jeudi 17 décembre des calendriers séparés pour pros et amateurs, qui se retrouveront seulement en 16e de finale (voir tableau ci-dessous). Dans son communiqué la FFF précise "le principe d'une épreuve organisée en deux voies jusqu'aux 16es de finale" avec "une voie pour les clubs de Ligue 1 (entrée en lice en 32es de finale) et de Ligue 2 (entrée en lice au 8e tour), et une seconde voie pour les autres clubs."

LES Coupes de France

La Fédération qui devait aussi se pencher sur les compétitions féminines et espoirs. La Coupe Gambardella est annulée cette saison par contre la Coupe de France féminine est maintenue. "Les douze clubs de D1 Arkema disputeront un premier tour entre eux (six matches) lors des 16es de finale, avant d'être rejoints par les autres clubs qualifiés à partir des 8es de finale" explique la fédération.

De nouvelles organisations qui tiendront si d'ici là il n'y a pas d'aggravation de la crise sanitaire et dont il reste à fixer les calendriers. Ils "seront communiqués ultérieurement" indique la FFF.