La Coupe de la Ligue, une compétition qui n'a jamais souri à l'Amiens SC

Il n'y aura plus de Coupe de la Ligue de football à partir de la saison prochaine. Faute de diffuseur télévisuel, la Ligue décide de mettre fin à cette compétition qui oppose depuis 1994 les clubs professionnels de Ligue 1, Ligue 2 et de National 1. Une compétition où Amiens a rarement brillé.

Amiens, France

La Ligue de football professionnel a décidé "de suspendre l'organisation de la Coupe de la Ligue à l'issue de l'édition 2019-2020, a annoncé la LFP dans un communiqué. La décision a été prise ce mercredi à l'issue de la réunion du conseil d'administration et de l'Assemblée générale de la LFP.

Alléger le calendrier

"Cette décision permettra d’alléger le calendrier des compétitions, de donner plus de temps de récupération aux joueurs et d’offrir une place supplémentaire en Coupes d’Europe via le classement de la Ligue 1 à l’issue de la saison 2020-2021", précise la Ligue. La LFP indique qu'elle se réserve "le droit de relancer cette compétition ultérieurement".

Amiens n'a jamais dépassé les quarts de finale

La dernière édition c'est donc pour cette année, Amiens entrera en lice fin octobre en 16ème de finale. En 25 ans de Coupe de la Ligue l'ASC n'a jamais dépassé le stade des quarts de finale. L'an dernier, l'équipe picarde avait échoué en huitième de finale (3-2) face à Lyon.

Lors de la première édition, lors de la saison 1994-1995, Amiens avait atteint les seizièmes de finale, s'inclinant face à Bastia (3-0). A plusieurs reprises l'ASC s'est hissé jusqu'en quart de finale. C'est arrivé en 2001. Après avoir battu Le Mans, Guingamp et Wasquehal, les Amiénois de Denis Troch s'étaient inclinés face à Lyon.

Lors de sa première saison en Ligue 1, Amiens avait aussi passé trois tours en battant Troyes, Tours puis en s'inclinant face au PSG de Neymar en quart de finale à la Licorne en janvier 2018.