La Coupe du Monde à Langon, les 26 et 27 octobre

Langon, France

Dans le cadre du « Tournoi U13 Leclerc Sport », organisé par le Football Club de Langon, présidé par Bertrand Lavenac, samedi 26 et dimanche 27 octobre 2019, le trophée de la Coupe du monde sera présenté au public. Une sculpture signée Silvio Gazzaniga qui mesure sans son socle 36,8 cm et pèse 6,175 kg. Il est composé d'or massif à 75 % (18 carats) avec une base de 13 cm de diamètre contenant deux morceaux de malachite14. Et qui laisse apparaître deux sportifs transcendés par la victoire soulevant la Terre.

Selfies en rafale

Rendez-vous au stade Octavin de Langon et sur la plaine des sports de Durros, samedi et dimanche prochains. 48 équipes sont annoncées pour cet événement, qui va rassembler des clubs professionnels mais aussi des clubs amateurs pour deux jours de compétition. Et la coupe du monde remportée par l’équipe de France en 1998 et en 2018 sera là ! Pensez à prendre vos smartphones et appareils photos pour des selfies inoubliables à côté du légendaire trophée.