Plus qu'une rencontre de Ligue des Nations. Le match entre l'équipe de France et les Pays-Bas ce dimanche au Stade de France sera marqué par le retour du trophée de la Coupe du monde de football, qui sera présenté par les Bleus, près de deux mois après leur sacre en Russie.

Saint-Denis, France

La célébration des Bleus champions du monde pourrait éclipser ce dimanche le résultat du match de Ligue des Nations entre la France et les Pays-Bas (coup d'envoi à 20h45). A l'issue de la rencontre, le public et les joueurs fêteront une nouvelle fois le titre remporté il y a moins de deux mois en Russie. Ce sera d'autant plus émouvant qu'il s'agira aussi des 20 ans du premier sacre mondial de l'équipe de France, dans cette même enceinte de Saint-Denis.

Tour d'honneur, trophée, tifo géant et spectacle son et lumières

Aux alentours de 22h45, le sélectionneur Didier Deschamps, champion en tant que joueur il y a 20 ans, son équipe, puis les 23 champions du monde 2018 seront présentés aux spectateurs, avant un grand tour d'honneur du stade, avec le trophée de la Coupe du monde. Un tifo géant avec le drapeau tricolore et les deux étoiles sera déployé dans les tribunes.

Même les blessés, Hugo Lloris et Steve Mandanda, indisponibles pour le match contre les Néerlandais, seront de la partie. Le tour de stade sera suivi d'un son et lumières, animé notamment par le groupe Magic System.

Cette célébration au Stade de France doit permettre d'effacer le malaise ressenti par de nombreux supporters lors de la fête du 16 juillet, au lendemain de la finale : descente des Champs-Elysées au pas de charge, attente déçue pour des milliers de personnes devant le Crillon pendant que les joueurs étaient reçus à l'Elysée. Les deux étoiles et le nouveau titre mondial devraient être dignement salués ce dimanche. Si en plus, la France remporte le match face aux Pays-Bas, ce ne sera, vraiment, que du bonheur.

La rencontre France - Pays-Bas en Ligue des Nations est à suivre sur francebleu.fr.