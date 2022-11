La Coupe du monde vue par Mickaël Le Bihan, attaquant du DFCO

Tout footballeur rêve de participer, au moins une fois, à la Coupe du monde. Pour l'édition 2022 au Qatar, si cinq anciens du club y seront, aucun membre actuel du DFCO n'a été appelé. Les joueurs suivront donc la compétition de loin, sur leurs vacances d'abord, puis en marge de la préparation en vue de la reprise de la Ligue 2. Alors que la compétition débute dimanche 20 novembre, l'attaquant Mickaël Le Bihan nous donne sa vision de la Coupe du monde. Son favori, ses souvenirs, le champion du monde qu'il connaît le mieux ... interview au micro de France Bleu Bourgogne.

France Bleu Bourgogne : Mickaël, quels sont vos favoris pour cette Coupe du monde ?

La France. Je les vois aller assez loin. Quand j'en parle avec mes potes, ils me disent tous : "arrête, on a du monde qui manque au milieu de terrain". Mais offensivement, déjà, on a Benzema et Mbappé qui peuvent faire la différence sur chacun des ballons. Derrière, on est solides, on a un très bon gardien. Au milieu, ce sont des joueurs qui vivent leur première coupe du monde et qui vont vouloir prouver. Je pense qu'on peut faire quelque chose, je vois la France performante.

. Je les trouve costauds, toujours solides, toujours compliqué de jouer contre eux. En troisième, le Brésil. Même s'ils ont beaucoup d'individualités, ils ont une sacré équipe.

Allez-vous suivre la compétition ?

Je regarde les matchs de l'Equipe de France, et les "gros" matchs. Ce sont des matchs avec de très bons joueurs, on apprend en regardant leur comportement, leur façon de jouer, leur intelligence dans le jeu. Je pense qu'on progresse même en regardant la télé.

Le 12 juillet 1998, jour de la victoire de l'Equipe de France contre le Brésil, vous aviez huit ans. Quel souvenir en gardez-vous ?

J'étais avec mes parents, en Bretagne, dans un bar, avec des amis, et un peu toute la ville pour suivre cette finale et cette victoire. Je me rappelle que tout le monde était heureux, tout le monde criait. J'étais maquillé et avec une perruque bleu-blanc-rouge. Ce sont des souvenirs impressionnants.

Vous jouiez déjà au foot à ce moment-là, est-ce que cette victoire de la France en 1998 a eu un impact dans votre envie de devenir footballeur ?

C'est mon premier souvenir de foot, c'était fort, à ce moment-là, c'était Zidane. Quand je jouais dans ma chambre, ou sur le terrain, je me prenais pour Zizou, c'est vrai que ça a eu un impact assez fort.

S'il fallait choisir ... France 98 ou France 2018 ?

1998, peut-être parce que j'étais plus petit, j'avais l'impression qu'il y avait plus de fête, dans la rue, plus de foule, mais peut-être que quand on est petit on voit tout en plus grand. Même si en 2018 on a suivi tous les matchs avec les copains, c'était quand même des bons moments. J'étais à Nice à ce moment-là, avec Christophe Jallet (ancien international français, joueur de l'OL, du PSG, de Nice), Arnaud Souquet (DFCO, Nice, Montpellier), Pierre Lees-Melou (DFCO, Nice, Norwich, Brest). Jallet venait avec son maillot de l'équipe de France, floqué "Griezmann". Des bons moments, en plus avec la victoire, c'était top.

Êtes-vous proche d'un champion du monde ?

Adil Rami, même s'il n'a pas joué une minute en 2018. Je suis de Saint-Raphaël (Var), il est de Fréjus, donc on se connait un peu tous. Il a fait une très belle carrière, et il est récompensé par ce titre de champion du monde. Il a vraiment une importance dans le vestiaire, il va à la guerre quand il faut y aller, et surtout il met l'ambiance. J'ai vu des interviews de champions du monde qui disait : "heureusement qu'Adil était là". C'est sa personnalité et c'est important d'avoir un joueur comme ça dans un vestiaire.

Il est complètement fou. Devant les médias, il est comme dans la vie de tous les jours. Il habite un petit quartier à Fréjus, et quand il joue au foot dans son quartier et qu'il marque un but, il va partir, il va enlever son maillot, il va faire le tour du terrain. C'est Adil, il est un peu foufou, mais c'est le personnage et c'est comme ça qu'on l'adore.

Vous n'avez jamais porté le maillot bleu de l'Equipe de France, c'est un regret ? C'était un rêve ?

Quand on est petit, forcément, tout le monde rêve de jouer pour son pays. Après, non, j'ai commencé très tard, je suis entré à 18 ou 19 ans en centre de formation, je n'ai jamais été sélectionné avant, en jouant à Saint-Raphaël ça aurait été un exploit (rires). Mais ce n'est pas un regret, les joueurs qui y sont ont largement le niveau au dessus, donc aucun regret. Il n'est jamais trop tard, on ne sait jamais, mais je n'y crois pas quand même (rires).

Quels sont les joueurs qui vous ont le plus marqué sur des matchs de Coupe du monde ?

Le brésilien Ronaldo, R9, j'adore cet attaquant. Il y avait des matchs à la Coupe du monde 2002 où parfois on ne le voyait pas trop, mais il était toujours là pour marquer et qualifier son équipe (Ronaldo termine meilleur buteur, avec 8 buts, et le Brésil remporte le mondial 2002, NDLR).

Sinon, j'ai un souvenir du coup-franc de Ronaldinho contre l'Angleterre, toujours en 2002. Je n'avais que 12 ans et j'avais trouvé ça impressionnant, parce que pour moi il le fait exprès. J'adorais le Brésil, Ronaldinho, Ronaldo, ce sont des joueurs qu'on aime regarder jouer à la télé.

Et avec les Bleus ?

Zidane. Il n'avait pas les qualités de Mbappé, qui est impressionnant aussi, mais par sa justesse technique, je le trouvais incroyable. Il n'allait pas très vite, mais il faisait toujours la différence par ses passes, ses dribbles, son intelligence dans le jeu. Je le trouvais très fort, vraiment au dessus du lot. En 2006, j'ai le souvenir de son match contre le Brésil , vraiment incroyable (en quart de finale, NDLR).

