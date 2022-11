Le Sénégal, l'épopée de 2002, Sadio Mané : Omar Daf, entraîneur du DFCO, se livre sur la Coupe du monde

Si vous cherchez l'entraîneur du DFCO, Omar Daf, ce lundi 21 novembre 2022 aux alentours de 17 heures, il sera devant sa télévision. Alors que ses "Rouges" profitent de quelques jours de vacances pendant cette trêve, le Sénégal fait son entrée dans la Coupe du monde 2022 au Qatar, face aux Pays-Bas. Omar Daf, 55 sélections, peut être considéré comme une "légende" des "Lions de la Téranga". Il a participé à l'épopée de 2002, le meilleur parcours du Sénégal en Coupe du monde (quart de finale), avec la victoire en entrée contre la France, alors championne du monde en titre. Au micro de France Bleu Bourgogne, il raconte ses souvenirs et expose ses espoirs pour la sélection sénégalaise (dans le groupe de l'Equateur, des Pays-bas et du Qatar) dans ce mondial 2022.

Le Sénégal, son favori aux côtés de la France et du Brésil

France Bleu Bourgogne : Omar Daf, quel est votre (ou vos) favori(s) pour cette Coupe du monde 2022 au Qatar ?

Omar Daf : Le Sénégal, sans hésiter. J'espère qu'un jour, une équipe africaine arrivera à aller au bout et gagner cette compétition. Donc oui, je dirais le Sénégal. Par la suite, mes deux favoris : la France et le Brésil.

On va revenir au Sénégal, mais pourquoi ces deux équipes, France et Brésil ?

Parce que ce sont les deux équipes les plus talentueuses. L'équipe de France, même si elle a quelques absents, est une machine sur le plan offensif, c'est impressionnant. Les Brésiliens, c'est toujours complet. Neymar (PSG) revient à son meilleur niveau, donc forcément c'est le joueur qui marque le plus les esprits, mais cette équipe est complète à toutes les niveaux, il n'y a qu'à voir les deux gardiens, Ederson (Manchester City) ou Alisson Becker (Liverpool).

Quels sont les arguments du Sénégal ?

On est champions d'Afrique en titre. En 2002 on était finalistes de la CAN, on l'a perdu. Cette année, on a enfin gagné ce titre. C'est un soulagement, une consécration pour tout un peuple. On arrive à cette Coupe du monde confiants, avec beaucoup d'espoirs. J'espère vraiment que cette génération pourra aller le plus loin possible, et pourquoi pas aller au bout. Quand on participe à une compétition, c'est pour la gagner, et je pense qu'on a les qualités pour aller loin.

Le meilleur parcours du Sénégal, c'est un quart de finale (en 2002), et aucun pays africain n'est arrivé jusqu'en demi-finale. Une demie, ce serait un exploit satisfaisant pour vous, ou ce n'est pas assez ?

Si on se fixe comme objectif la demie, ce serait manquer d'ambition et se fixer des limites, et il ne le faut surtout pas. Quand on aborde une compétition, c'est pour la gagner. J'espère sincèrement que les joueurs ont cette ambition, pour aller au bout.

Le forfait de l'attaquant sénégalais Sadio Mané (Bayern Munich), deuxième du ballon d'or derrière Karim Benzema (Real Madrid), est-ce que ça ne change pas un peu la donne ?

On a pour habitude de dire : "aucun joueur n'est indispensable, le plus important c'est le collectif, c'est l'équipe". Mais ce joueur est hors-norme. Pour le Sénégal, c'est une grosse perte. J'espère que, pour lui, les joueurs vont se surpasser, pour essayer de gagner cette compétition. Perdre Sadio Mané, pour le Sénégal, c'est comme si la France se passait de Benzema ou de Mbappé, ou Messi pour l'Argentine. Franchement, c'est une grosse perte, je ne vais pas donner de pourcentage, mais l'équipe perd gros avec cette absence.

Avez-vous pu en parler avec lui ?

Je l'ai eu tout de suite après sa blessure, on a longuement échangé. Il m'avait fait comprendre qu'il y avait une infime chance pour qu'il participe, mais je pense qu'il le savait. Il y a tout un peuple derrière, avec la pression, il a essayé de rassurer les gens, d'y aller, mais au plus profond de lui il savait déjà qu'il ne pouvait pas participer.

2002, épopée fantastique pour le Sénégal

Le 31 mai 2002, l'équipe du Sénégal, dans laquelle vous êtes titulaire, bat l'équipe de France, championne du monde en titre (1-0). Quel souvenir en gardez-vous, 20 ans après ?

Les premiers souvenirs, c'est autour de l'échauffement. Avec la cérémonie d'ouverture, on n'a pas pu aller sur la pelouse. Il y avait eu entraînement la veille, mais le jour du match, quand on est arrivés, on est restés dans les vestiaires**. On avait une petite salle où il fallait se préparer, confinés avec le coach (Bruno Metsu), qui était en costume**. On tapait avec le ballon contre les murs, on se faisait des passes, on essayait de se motiver. Puis on est sortis directement sur la pelouse pour jouer ce match, j'ai encore ces images-là en tête.

Et sur le match ?

Ce sont des bons moments. Sur le coup, il y a beaucoup de fierté. En face de nous, il y avait une équipe championne du monde et d'Europe en titre. On savait que ce serait difficile, et on a réussi cet exploit là.

Le Sénégal est finalement éliminé en quart de finale, par la Turquie (après prolongation). Avez-vous toujours quelques regrets ?

Beaucoup de déception**. Si on passait ce cap, il y avait un match qui nous attendait contre le Brésil.** Beaucoup de regrets, parce que je pense qu'on a joué les quarts avant le match, on savait qu'en gagnant on avait une demi-finale contre le Brésil. On a manqué d'expérience et de concentration.

Que représente cette "épopée" de 2002 pour le football sénégalais?

C'est un peu le renouveau du football sénégalais. Le Sénégal a eu pas mal de belles générations, mais malheureusement on n'arrivait jamais à aller au bout et à gagner quelque chose. En 2002, malheureusement, on fait une belle campagne à la Coupe du monde, et pour la CAN ça s'est joué à un pénalty (défaite aux tirs au but contre le Cameroun en finale, NDLR), mais ça a redonné beaucoup d'espoir à une génération et à un peuple qui est passionné par le football.

Avez-vous une anecdote jamais racontée sur ce mondial 2002 ?

Avant le premier match, on arrive et tout n'était pas réservé à l'avance. On se retrouve dans un centre d'entraînement qui n'était pas approprié pour des sportifs de haut niveau, donc on n'a pas voulu dormir dans cet hôtel-là. On est ressortis, on a attendu que les dirigeants fassent les choses pour qu'on soit dans les meilleures conditions pour aborder cette compétition.

C'était la première participation du Sénégal à une phase finale de Coupe du monde, mais dans notre équipe il n'y avait que des joueurs professionnels. Et quand on est arrivés dans ce camp de base, non, on savait très bien que les conditions n'étaient pas optimales. On l'a fait savoir gentiment, ça a mis beaucoup de temps, et le président de la Fédération a décidé par la suite de prendre un hôtel dans un centre-ville. Le lendemain, on a changé carrément de ville. On a récupéré le centre d'entraînement qu'avait réservé la Colombie, mais qui avait été éliminée à la dernière journée des qualifications.

"Je regarde tout"

Allez-vous suivre assidûment ce mondial ?

Je regarde tout, mais on a toujours un regard plus attentif quand l'équipe du Sénégal joue. Je suis proche de cette équipe, du sélectionneur (Aliou Cissé, NDLR). Pour ce qui est des autres rencontres, c'est le passionné de football qui regarde la Coupe du monde.

En tant qu'entraîneur du DFCO, vous inspirez-vous de ce que vous voyez lors des matchs du mondial pour votre travail tactique en club ?

C'est difficile, c'est dur de répéter ce que ces équipes peuvent faire, parce que c'est le très très très haut niveau. Quand on essaye de reproduire ce qu'ils font, c'est souvent compliqué, parce qu'on n'a pas les mêmes joueurs, tout simplement.

Il y a aussi un travail de prospection, pour repérer d'éventuelles recrues ?

Ah oui oui ! (Il sourit) En plus, comme on a besoin de se renforcer ... C'est l'occasion d'en profiter et d'aller chercher deux ou trois joueurs si on casse la tirelire.