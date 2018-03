Il reste encore neuf matches à jouer dans le championnat de Ligue 2 et rien n'est fait. Derrière Reims, la course à la montée est très serrée et le Clermont Foot a toutes ses chances, à condition de ne pas laisser traîner des points en route.

Clermont-Ferrand, France

Reims est largement détaché et quasiment déjà en Ligue 1. Nîmes a fait un petit break et semble bien parti pour prendre la deuxième place synonyme de montée directe. Mais derrière, tout reste possible. D'Ajaccio à Brest, sept équipes se tiennent en seulement quatre points et peuvent toujours espérer disputer les barrages.

Avec la nouvelle formule mise en place cette année, les 3eme, 4eme et 5eme disputeront les barrages, avec l'avantage de recevoir pour les mieux classés. Actuellement, le Clermont Foot est 6eme, avec un petit point de retard sur le 5eme. Pour reprendre un poncif sportif, les points vont valoir de plus en plus cher à l'approche du sprint final. Une défaite et les barrages s'éloignent.

Rester dans le peloton

C'est ce que viennent de vivre les clermontois, battus le week-end dernier au Havre. Une défaite qui les a fait reculer de la 3eme à la 6eme place. Il ne faut donc surtout pas se laisser décrocher par ce peloton et être le club qui va craquer en fin de saison. Petit avantage pour le Clermont Foot, le calendrier offre cinq matches à la maison contre quatre déplacements.

Le premier rendez-vous à domicile, c'est donc ce vendredi soir contre Nancy, un des grands noms de la Ligue 2. Mais les nancéiens se battent pour y rester, ils sont à la peine à la 18eme place, celle de barragiste. Pour les mal classés aussi, le besoin de points devient urgent, l'ASNL va donc tenter un coup au stade Montpied.

En tout cas pour Pascal Gastien, ce match est "un tournant pour la fin de saison". L'entraîneur du Clermont Foot espère que ses joueurs vont mettre à profit la confiance emmagasinée depuis le début de la saison pour être dans la course jusqu'au bout. Avec pourquoi pas un peu de soutien populaire, une fois n'est pas coutume. Les clermontois jouent bien, ils disputent les premières places, ils méritent d'attirer du public, comme ce fut le cas la semaine dernière devant Reims.