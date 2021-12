C'est terminé il n'y a plus de billets pour la Coupe de France Entente Feignies-Aulnoye PSG

Il ne reste plus que 1000 places réservées à la ville de Feignies et à la communauté d'agglomération Maubeuge Val de Sambre. Cet après-midi ils étaient plus de 500 à braver le froid pour décrocher leur sésame pour le 19 décembre au stade du Hainaut de Valenciennes.

La salle des fêtes d'Aulnoye-Aymeries n'aura jamais connu une telle effervescence. Bien avant l'ouverture des portes de la billetterie à 14 heures ce jeudi 9 décembre, une longue file d'attente s'était déjà formée sur le trottoir, malgré la pluie et le froid.

C'est en effet le début de la mise en vente des billets aux particuliers non-licenciés pour le match de Coupe de France entre l'Entente Feignies-Aulnoye et le PSG, qui se jouera le 19 décembre prochain au Stade du Hainaut à Valenciennes. Il n'en restait plus que 600 les autres ont été pris d'assaut hier par les 540 licenciés, les entreprises du secteur comme MCA qui en a réservé 3000.

Ils étaient plus de 500 à faire la queue pour récupérer les billets restants sur les 15 000 réservés par le club pour les licenciés et habitants de la Sambre Avesnois, et forcément tout le monde n'a pas pu avoir son sésame. Dans la foule des supporters venus de l'Avesnois, mais aussi du Douaisis, Cambrésis Valenciennois et même de l'Aisne.

Mamie foot était là depuis 2 heures du matin pour être sûre d'avoir des places © Radio France - Rafaëla Biry-Vicente

La billetterie devait ouvrir initialement à 9 heures ce matin, certains se sont donc levés de très bonne heure, comme Danielle, surnommée "Mamie foot", 71 ans. Elle est arrivée à 2 heures, pour être sûre d'avoir des places pour ses petits-enfants. Elle a ensuite détendu l'atmosphère en procédant à une distribution de chocolat chaud.

Malgré la fatigue de certains, la bonne humeur était de mise dans la foule, comme entre ces deux amies, venues acheter ensemble, l'une soutient l'Entente, l'autre le PSG.

L'une supporte le PSG, l'autre l'Entente, elles se retrouveront au Stade du Hainaut le 19 décembre © Radio France - Rafaëla Biry-Vicente

Ouvre Gégé!

Le public a tout de même exprimé un peu d'impatience à l'approche de l'ouverture, en criant "Vas-y ouvre Gérard, ouvre Gégé!"

Les supporters sont entrés au compte-goutte, passe obligatoire oblige. En quelques heures, toutes les places sont parties. Il reste donc encore 1000 billets mais 500 sont réservés aux habitants de Feignies qui devront fournir un justificatif ce vendredi matin pour décrocher leur sésame, et 500 pour d'autres collectivités du secteur.