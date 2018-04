Marseille, France

3, 2, 1, go ! Soyez bien calés dans vos starting-blocks. C'est ce mardi matin à 10h, que débute la vente des places pour les demi-finales d'Europa League de l'OM ! Marseille reçoit les Autrichiens de Salzbourg jeudi prochain. C'est le match aller.

Priorité aux abonnés jusqu'à dimanche

D'abord, très important, notez bien : priorité absolue aux abonnés. À partir de 10h ce mardi matin, ce sont eux uniquement qui ont le privilège de pouvoir faire chauffer leurs cartes bancaires les premiers. Et ça paraît assez logique, puisqu'ils sont les plus fidèles. En fait, ce n'était pas le cas lors du quart de finale contre Leipzig, et des abonnés se sont plaintsd'avoir été en quelque sorte doublés par des supporters "moins assidus". Ils n'avaient pas trouvé de place. Les associations de groupes de supporters dans les virages ont fait remonter ce mécontentement auprès de la direction du club. Elles ont donc obtenu gain de cause.

Où se fournir ? Comme d'habitude, sur le site du club, OM.net ou bien directement au Vélodrome, à la billetterie Jean Bouin de 10h à 18h. Et c'est aussi possible par téléphone en appelant le 08.92.30.32.29 (0.35 €/min), de 9h à 18h du mardi au vendredi.

Priorité donc, mais des restrictions quand même : pendant cette période, les abonnés n'ont le droit d’acheter qu'une seule place par numéro d’abonné.

Pour le grand public, patience : la vente ne débute que dimanche sur tous les réseaux habituels. Et cette fois, il sera en revanche d'acheter jusqu'à quatre places par personne.

Les prix enfin : à partir de 20 euros en virages (tarif abonnés), 30 euros en tribune Ganay et 35 en Jean Bouin. Les places les plus chères, pour le grand public : 60 euros en Jean Bouin.