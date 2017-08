La Creuse trop pauvre pour acheter Neymar

Le footballeur brésilien Neymar qui évolue au club catalan du barça est en passe de signer au PSG pour la somme de 222 millions d'euros. Une somme record. A titre de comparaison c'est un peu plus que le budget du conseil départemental de la Creuse qui s'élève lui à 208 millions d'euros.

Neymar est sur le point de signer au PSG. Le footballeur brésilien star du FC Barcelone et idole dans son pays est sur le point de rejoindre le PSG pour un montant record de 222 millions d'euros et un confortable salaire de 30 millions d'euros. Pour le commun des mortels difficile de s'imaginer de telles sommes : 16 années de SMIC, un A320... En Creuse on arrive bien à réaliser. C'est un peu plus que le budget du conseil départemental.

Le budget des Creusois [208 millions d'euros] ne permet pas de se payer Neymar ! - Jérémie Sauty président de la commission des finances au conseil départemental de la Creuse

Jérémie Sauty qui est à la tête de la commission des finances du conseil départemental de la Creuse le sait mieux que personne. Le budget du département s'élève à 208 millions d'euros. Une somme qui ne permettrait pas de couvrir le transfert de Neymar "la moitié du transfert de Neymar représente une année de dépenses sociales en Creuse, le RSA, l'APA pour les personnes âgées, il y a quelque chose d'indécent."

Un appel du pied au Qatar?

Jérémie Sauty se sent bien démuni dans cette affaire "on ne peut pas y faire grand chose" reconnait-il. A moins que le président du PSG ne tombe sur ces quelques mots "Si Nasser El Khelaifi m'écoute, s'il veut investir en Creuse, je suis prêt à aller au Qatar rien que pour lui et lui présenter l’intérêt de notre territoire pour les investisseurs étrangers! Rêvons plus grand dit le célèbre slogan du PSG version Qatar...