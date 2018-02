Caen, France

La semaine passée, le SM Caen a obtenu un nul vierge de tout but à Guingamp. C'est la dixième fois en vingt-cinq journées que le club normand termine une rencontre sans se prendre le moindre but.

"C'est ma quatrième année ici, relève Rémy Vercoutre. C''est vrai que c'est la meilleure année d'un point de vue défensif." Et les chiffres donnent raison au gardien caennais.

Dix matchs sur vingt-cinq sans se prendre le moindre but

En 2015-2016, Caen avait également rendu dix fois une copie sans but mais sur l'ensemble de la saison. Jamais la défense caennaise n'avait été aussi solide depuis son retour en Ligue 1.

Il faut remonter à la saison 1990-1991 ponctuée d'une huitième place au classement finale pour voir le SM Caen terminer plus de matchs (11) sans se prendre le moindre but à cette période de l'année. La défense caennaise en béton armée avait d'ailleurs poursuivi sur sa lancée le reste de la saison et bouclé près d'un match sur deux avec ses cages inviolées (18 fois en 38 journées).

Les footballeurs caennais n'avaient encaissé que 36 buts en 38 journées. Il sera difficile pour le Stade Malherbe de Caen d'égaler cette saison d'exception car le championnat a bien changé depuis.

L'attaque du PSG en 25 journées a déjà dépassé celle de l'OM sur l'ensemble de la saison 1990-1991

A l'époque, l'Olympique de Marseille de Bernard Tapie avait terminé en tête des meilleures attaques de Ligue 1 avec 67 buts inscrits. Cette année, le PSG a largement dépassé ce total (76) et Monaco (64), l'OM (55) et l'OL (54) ne vont pas tarder à l'imiter alors qu'il reste encore treize journées.

Sur les 28 buts déjà encaissés en 25 journées par la défense caennaise, la moitié a été marquée par le quatuor infernal de la Ligue 1. Et comme le SM Caen doit encore recroiser la route de Lyon (29e journées), Monaco (36e) et le PSG (38e).....

Cela signifie également que face au 15 autres équipes de Ligue 1, les Caennais n'ont concédé que 14 buts.

Pour faire aussi bien que cette saison 1990-1991, le SM Caen devra donc concéder au maximum huit buts en terminant huit rencontres sans en encaisser un seul. Seulement les temps ont bien changé.