La demi-volée de Payet contre le PAOK dans la lucarne du Prix Puskás ?

Dimitri Payet en route vers le prix du plus beau but de l'année 2022 ?

Dimitri Payet plus beau buteur de l'année civile 2022 ? La perspective est réelle pour le milieu de terrain marseillais : sa reprise de volée inscrite le 7 avril 2022 face au PAOK Salonique en quart de finale retour de la Conference League figure sur la liste des 11 buts présélectionnés par la FIFA pour le Prix Puskás.

ⓘ Publicité

Adepte des frappes spectaculaires, le geste du Réunionnais est salué à l'unanimité par les joueurs et les suiveurs de l'Olympique de Marseille. "Je suis de la génération Jean-Pierre Papin à l'OM : j'ai vu une dizaine de beaux buts au Vélodrome. Mais sur celui-là, il y a tout, la préparation du tir, comme la vista" s'enthousiasme Olivier qui fréquente le stade depuis une trentaine d'années.

"Au bon endroit, au bon moment"

"Le plus beau c'est la façon dont il frappe le ballon. Il est totalement relâché" confirmait le capitaine marseillais Valentin Rongier ce samedi 14 janvier après la victoire de l'OM (3-1) face à Lorient. Un but d'anthologie, sans préparation particulière "il y a eu de la réussite. J'étais au bon endroit, au bon moment. Je l'ai prise comme il fallait" résume en toute modestie Dimitri Payet au sujet de son but ! Une frappe d'exception surgie de nul part, même le passeur plaide une réussite totale : "je ne lui ai pas fait une belle passe" admettait Cengiz Ünder face aux médias au moment de l'annonce de la FIFA pour le Prix Puskás.

Comment voter ?

Alors, le but de Dimitri Payet sera-t-il vraiment élu but de l'année 2022 ? Les fans de football ont le choix en votant sur le site de la FIFA . Si la communauté marseillaise s'organise sur les réseaux sociaux, la concurrence est rude, avec notamment l'ancien attaquant de l'OM Mario Balotelli ou le deuxième but de Kylian Mbappé en finale de la Coupe du Monde perdue aux tirs au but face à l'Argentine. La réponse sera dévoilée le 27 février prochain lors d'une cérémonie organisée par la FIFA à Paris.