La dernière ligne droite du Téfécé pour la montée en Ligue 1 commence ce samedi contre Caen

Encore trois matchs pour y croire. Toulouse reçoit le Stade Malherbe de Caen ce samedi soir au Stadium. Après un succès précieux face au Havre, les Toulousains ont des raisons d'être optimistes même si les hommes de Patrice Garande n'ont plus le droit à l'erreur.

Le sprint final est lancé, les joueurs sont galvanisés et le coach Patrice Garande affichait ce jeudi en conférence de presse une certaine sérénité avant de recevoir le SM Caen, actuellement barragiste. Les Normands pointent à la 18e place du classement de Ligue 2 et vont jouer leur peau samedi soir au Stadium. Toulouse est troisième, avec un match en retard et à quatre points de Clermont.

Les clés du match

La pression n'échappe pas au Téfécé mais Patrice Garande connaît très bien son groupe. Pour dédramatiser, l'entraîneur a ses manières : "Nos entraînements sont plus ludiques, avec beaucoup de sérieux, mais le but est de donner confiance aux joueurs, ils savent qu'ils peuvent le faire. Il faut jouer contre Caen avec nos armes" assure le coach.

En face, le Stade Malherbe de Caen est en mauvaise posture. Après la rencontre de samedi face au Téfécé, les Caennais joueront Clermont à domicile : "Je ne sais pas quel sera le comportement tactique du SM Caen ce samedi : est-ce qu'ils vont attaquer, défendre, jouer en contre? Par contre, je suis sûr qu'ils vont se battre et tout donner pour se sauver."

"Je ressens quelque chose de fort dans ce groupe."

En fin d'interview, l'entraîneur toulousain s'est confié sur la mentalité du groupe. Garande ressent une osmose, une cohésion avant chaque match : "Les joueurs parlent, ils échangent beaucoup. De bon augure pour les trois derniers matchs de la saison ? J'espère."

Le club espère enregistrer de nouveaux retours après les cas de Covid-19 dans l'effectif, qui ont largement chambouler le calendrier de Toulouse sur cette fin de saison. Des demandes ont été faites à la commission. Il y a de bonnes chances pour voir un groupe complet face à Pau mercredi prochain.