La disparition d'Antoine Sauli, figure du Nîmes Olympique

Il allait avoir 80 ans cette année. Antoine Sauli, figure du Nîmes Olympique, est décédé ce lundi, à Nîmes (Gard). Le créateur de Catavana, "l'ouragan de l'outillage", avait été sponsor principal du club croco de 1986 à 1992. Antoine Sauli, souvent surnommé "Toni", était né en Corse, mais il était arrivé à l'âge de cinq ans à Nîmes où son père, surveillant de prison, avait été muté. Depuis, il partageait sa vie entre la capitale gardoise et l'île de beauté.

ⓘ Publicité

Au début des années 80, Antoine Sauli avait crée, avec son épouse Sylvette, Catavana qui allait devenir leader français de la vente d'outillage par correspondance. Catavana s'était également fait connaître en parrainant la célèbre émission "Téléfoot" sur TF1.

loading

Michel Mézy, l'ancien entraîneur du Nîmes Olympique, lui rend hommage sur France Bleu Gard Lozère : "Il me semblait toujours que c'était un éternel jeune homme, très amoureux de la vie.. et un grand amoureux, grand passionné du Nîmes Olympique. Il a fait tout ce qu'il a pu pour que ce soit un club qui marche, et j'espère sincèrement qu'on lui rendra l'hommage qu'il mérite".

loading