La drôle d'histoire des logos du Stade de Reims

Alors que le nouveau logo du Stade de Reims sera dévoilé ce jeudi à 18 heures, deux identités graphiques majeures ont marqué les belles années, anciennes et modernes, du club. Mais il y a eu d'autres versions moins vues...et un "faux" logo dont on ne connait pas vraiment l'origine.

Difficile de remonter dans l'histoire des logos du club, tant les versions de nos interlocuteurs peuvent diverger. On peut donc affirmer qu'il y a eu deux logos forts : celui avec la bouteille de champagne, qui a marqué le passé et le logo des années modernes, en forme ronde, Rouge et Blanc, qui a vu le Stade de Reims retrouver l'élite, 33 ans après, en mai 2012. Mais il y a eu tout de même quelques variantes. A commencer par le logo d'origine, à la création du club le 18 juin 1931. Les Rémois joueront d'ailleurs à cette époque avec les couleurs Tango et Noir et non en Rouge et Blanc. Un premier logo, difficile à retrouver aujourd'hui, laisse apparaître ces couleurs qui étaient celles de la Société sportive du Parc Pommery. Le club rémois l'a conservé entre 1931 et 1938. Et ce maillot tango avec un scapulaire noir, le club l'avait remis au goût du jour lors de la saison 2010-2011 à l'occasion du 80e anniversaire du Stade du Reims.

Le premier logo de l'histoire du Stade de Reims en 1931. - Archives SDR

Le joueur rémois Aïssa Mandi avec le maillot tango avec le scapulaire noir commémoratif du 80e anniversaire du club, ici face à Sedan en décembre 2010. © Maxppp - Maxppp

Le fameux logo avec la bouteille de champagne est arrivé un peu plus tard. C'est cette version qui a marqué l'histoire du club même si...ce n'était pas vraiment un logo officiel. Même si beaucoup de supporters retiennent que ce logo avec la bouteille de champagne représente les années glorieuses, les années Kopa. Selon plusieurs sources, ce logo était à l'origine, celui du club des supporters "Allez Reims" et le club n'avait pas vraiment de visuel officiel à cette époque. D'ailleurs, il n'apparaissait pas sur les fanions du club en Coupe d'Europe comme on peut le voir sur les photos de l'époque où les fanions arboraient le blason de la ville de Reims. Pourtant, cette bouteille de champagne sur un ballon est aujourd'hui identifiée à ce passé, un temps où la loi Evin ne sévissait pas encore, et où tous le patrimoine culturel de la région rémoise pouvait s'exprimer.

Le logo historique avec la bouteille de champagne. - DR

Le fanion du Stade de Reims - ici au musée du Real Madrid - échangé lors d'une des finales de Coupe d'Europe, arbore le blason de la ville de Reims et non le logo avec la bouteille de champagne. © Radio France - Stéphane Garcia (Radio France)

Un logo avec lequel sera identifié le Stade de Reims pendant plus de 50 ans - avec quelques variantes - avant la première liquidation du club, en octobre 1991. Le club devient le Stade de Reims Champagne FC et la FFF permet aux équipes de terminer la saison. Le logo de la bouteille de Champagne évolue, la bouteille reste avec 92 sur l'étiquette, mais avec la mention champagne à la place des lettres SR et une bichromie Rouge et blanche.

L'éphemere logo du Stade de Reims avant la 2e liquidation du club au printemps 1992. - Archives SDR

Une des variantes du logo avec la bouteille de champagne sur un maillot du club. - Archive Reims VDT

Mais quelques mois plus tard, deux événements vont venir mettre un terme à la courte vie de ce 3e logo de l'histoire du club : la nouvelle liquidation du club, envoyé dans les abysses du football amateur, et la mise en place de la loi Evin. Ainsi, le logo avec la bouteille ne peut plus être "légalement" utilisé. Et le club n'aura pas d'identité graphique entre 1992 et 1999. C'est en 1999, alors que le club retrouvait le National (3e division), que le logo rond rouge et blanc est dessiné par le designer Christophe Blottin. Les formes situées entre les lettres S et R faisaient référence à l’Ange au Sourire.

Avec là aussi une deuxième version dont la provenance reste mystérieuse. Une variante encore utilisée et pourtant inappropriée : ce "faux" logo ressemble comme deux gouttes d'eau à l'officiel, avec trois petites subtilités : il manque un panneau sur le ballon, un point minuscule est apparu au centre des symboles de l'ange du sourire, et les lettres S et R sont grossies. Les supporters, à commencer par ceux du compte tweeter Reims VDT, n'ont jamais manqué de vigilance pour pointer du doigts les étourdis. Le club de Monaco avait utilisé ce "faux" logo sur ses écrans géants lors des 32e de finale de la Coupe de France au début du mois de janvier dernier. Mais d'où vient cette fausse version que d'aucun vont encore piocher sur internet pour identifier le Stade de Reims ? Il se dit qu'un imprimeur, supporter du Stade de Reims, aurait légèrement retouché ce logo. Mais la bonne version était bien celle avec le ballon plein et sans le point minuscule au centre.

Le "faux" logo utilisé à Monaco lors d'un match disputé en janvier dernier © Radio France - Alexandre AUDABRAM

Le compte tweeter Reims VDT rappelle chaque mauvaise utilisation sur son compte. - Reims VDT

Le Stade de Reims a donc conservé ce logo rond rouge et blanc pendant 20 ans, un logo qui aura symbolisé la reconquête du club qui après sa liquidation judiciaire, a remonté les échelons étape par étape jusqu'à la Ligue 1 en 2012. Un logo qui aura été affiché au Stade de France en mai 2014 lors de la finale de la Coupe Gambardella entre le Stade de Reims et l'AJ Auxerre. Mais aussi au Stade Santiago-Bernabeu de Madrid lors du Trophée Alfredo Di-Stefano an août 2016. Après une année 2020 pour le moins atypique, le Stade de Reims va repartir sur un nouveau cycle dans son identité graphique ce jeudi, un nouveau cycle qui pourrait aussi être marqué par un retour en Coupe d'Europe...

Avec nos remerciements à Archives SDR et Reims VDT qui nous ont autorisé à utiliser leurs archives.