Comme de nombreuses associations, la fédération des supporters du Racing est en difficultés financières à cause du covid.

Déjà plus de 5.000 euros de dons pour la fédération des supporters du Racing

L'absence de public dans les stades n'est pas le seul souci de la fédération des supporters du Racing. Les caisses sont vides. Et un appel aux dons est lancé. "On a un local avec un loyer et des charges fixes, 1.300 euros par mois environ", souligne Grégory Walter, le vice-président de la fédération des supporters du Racing Club de Strasbourg.

Début février, la fédération fait donc appel à ses membres, et à tous ceux qui le souhaitent, pour aider à combler un déficit de 10.000 euros. Fin février, près de 5.000 euros avaient été récoltés.

Outre ces difficultés financières, les supporters sont en manque de stade, de rencontres. "La vie associative est à l'arrêt complet, la vie d'avant semble très loin ! " Gregory Walter attend avec impatience le retour du public dans les stades. Entre temps, les supporters tentent de rebooster les joueurs comme ils peuvent. Avant le match contre Angers, ils sont venus en masse accueillir les joueurs à la Meinau.