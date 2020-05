Officiel : pas de Ligue 2 à vingt-deux clubs, l'US Orléans reléguée en National

Le comité exécutif de la FFF (fédération française de football), réuni ce mardi matin, a rejeté la décision de la ligue de football professionnel d'un championnat de Ligue 2 à vingt-deux clubs la saison prochaine. Conséquence : Orléans, dernier, est relégué et jouera en National.

C’est officiel : la Fédération française de football annonce ce mercredi avoir rejeté en comité exécutif l'élargissement de la Ligue 2 à vingt-deux équipes la saison prochaine.

Deux relégations en National : Le Mans et Orléans

L'US Orléans, 20ème et dernier au moment de l'arrêt du championnat pour cause de coronavirus, va donc descendre en National, tout comme Le Mans FC, 19ème. Les deux clubs s'étaient unis pour demander, au titre de la situation économique exceptionnelle cette année et "dans le respect des règlements", que la saison prochaine se joue avec vingt-deux clubs (sans relégations).

Le vote de la LFP rejeté

"Les deux descentes réglementaires prévues pour la saison 2019-2020 sont maintenues et le championnat de Ligue 2 restera à vingt clubs pour la saison 2020-2021", détaille la FFF dans un communiqué, refusant la décision de l'assemblée générale de la Ligue adoptée le mercredi 20 mai.

Les supporters "très déçus"

David Sapin, président du groupe de supporters orléanais Yellow Boys, se dit "très déçu" par cette décision qui acte la descente de l'USO en National. Il demande au président du club Philippe Boutron "de présenter un projet digne d'une remontée immédiate en Ligue 2".

Pour rappel, l'US Orléans a déjà connu ce niveau (National) et évoluait depuis la saison 2016/2017 en Ligue 2.

Le président de l'USO aussi

Le président Boutron s'est exprimé ce mercredi chez nos confrères de maligue2. Il explique qu'il y a beaucoup de déception après cette décision : "il va y avoir des conséquences économiques sur les emplois. Cela me peine le plus". Philippe Boutron, président de l'USO, est amer après ce long feuilleton au sein des instances dirigeantes du foot français : "on peut se demander l’utilité de la LFP si toutes les décisions sont prises par la FFF"

Précisons que les clubs ont toujours la possibilité de contester cette décision du comex de la FFF devant le CNOSF (comité national olympique et sportif français).