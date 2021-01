La Fédération Française de Football condamnée à payer près de 5 millions d'euros au Stade de Reims

C'est une décision qui était attendue même si le club rémois avait très peu communiqué sur l'affaire. Une décision favorable. Dans un jugement daté du 15 janvier, le Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne a condamné la Fédération Française de Football à verser 4,78 millions d'euros au club rémois, en réparation du préjudice subit par sa descente en Ligue 2 à l'issue de la saison 205-2016.

Cette saison là, le Stade de Reims avait terminé 18e de Ligue 1 et premier relégable malgré son ultime succès 4 buts à 1 à Delaune face à l'Olympique Lyonnais. Le SC Bastia s'était lui maintenu sportivement. Mais ses finances étaient très fragiles a tel point que la DNCG avait décidé une rétrogradation administrative en Ligue 2, qui aurait du profiter au Stade de Reims. En effet, ce dernier aurait dû être repêché dans l'élite comme le prévoit le règlement. La DNCG avait finalement revu sa position en imposant au club corse une simple mesure de recrutement contrôlé sans rétrogradation. Ce qui a scellé le sort des Rémois en Ligue 2. C'est ce point que le Stade de Reims a contesté au regard des finances du club corse. D'autant plus qu'un an plus tard, le SC Bastia, rétrogradé - cette fois-ci sportivement - en Ligue 2 subissait un liquidation judiciaire dans le prolongement de sa situation financière catastrophique. Pour finalement se retrouver en championnat de Nationale 2.

La Fédération Française de Football dont dépend la DNCG avait justifié sa réévaluation de la situation sur les justificatifs financiers et comptables produits par le SC Bastia à l'intersaison, et conduisant donc la FFF a sauver les Corses en Ligue 1.

Le Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne a estimé que la première mesure de rétrogradation des Corses était la plus adaptée. Il a donc reconnu la faute de la FFF au préjudice du Stade de Reims en demandant à l'instance fédérale de verser 4,78 millions d'euros, correspondant à des pertes de droits audiovisuels, de recettes de billetterie et de revenus de contrats de sponsoring.

D'autres préjudices réclamées par le club rémois n'ont en revanche pas été retenus.