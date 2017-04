Le Racing contre Sochaux : la fête des voisins

Le Racing reçoit Sochaux ce lundi en match décalé de la 31e journée de Ligue 2. Les Strasbourgeois, 5èmes du championnat, peuvent remonter à la 3e place en cas de victoire alors que les Sochaliens sont dans le ventre mou, en 10e position.

Le Racing joue encore en décalé ce lundi lors de la 31e journée de Ligue 2. Les Strasbourgeois affrontent Sochaux à la Meinau. La rivalité entre les deux clubs est bon enfant à entendre Thierry Laurey : "Arrêter avec le mot derby parce qu'il y a 30 ans j'ai joué à Sochaux et on ne m'a jamais dit que le derby c'était contre Strasbourg".

20 000 spectateurs à la Meinau

Les strasbourgeois, 5èmes du championnat, peuvent remonter à la 3e place en cas de victoire et croire encore à la montée. "'Il est évident que plus tu te rapproches de la fin, plus tu peux te permettre de te dire pourquoi pas nous. Mais par contre, il reste huit matchs alors attendons encore les quatre derniers matchs et on saura plus où on en est" estime Thierry Laurey. Les Sochaliens eux ne jouent plus rien en cette fin de saison. Ils sont 10èmes au classement.

La barre des 20.000 spectateurs devrait être franchie à la Meinau. Le record avait été établi contre Lens en décembre (22.062 spectateurs). Il y a un seul changement dans le groupe du Racing par rapport au dernier match à Auxerre. Le défenseur Eric Marester est remplacé par Laurent Dos Santos.

Strasbourg / Sochaux : c'est ce lundi à 20h45. Un match à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Alsace. Début de la soirée sport à 20h25.