Coupe de France de football : la FFF confirme que le match Hyères-OM ne se jouera pas à Mayol

Après la réunion qui s'est tenue ce jeudi après-midi à Toulon, et comme vous le révélait France Bleu Provence , le match des 32es de finale de la Coupe de France de football entre le Hyères 83 FC et l'Olympique de Marseille ne se jouera pas au stade Mayol de Toulon début janvier. "C'est trop dangereux*"* indique un porte-parole de la Fédération française de football à France Bleu Provence, en faisant référence à "la rivalité historique entre les supporters de Toulon et de l'OM".

ⓘ Publicité

Le club de Hyères, présidé par Mourad Boudjellal, doit faire une nouvelle proposition de terrain d'ici le mercredi 7 décembre à la FFF. Si ce nouveau stade n'était pas validé par la Fédération et les autorités, l'affiche des 32es de finale serait inversée et le match se jouerait au Stade Vélodrome, indique encore la FFF.

Pour Mourad Boudellal, "c'est juste dommage de gâcher la fête du football varois. Nous assistons-là à un abandon de l'État qui n'a pas les moyens de gérer cette confrontation entre supporters. Mais comme il n'y a pas de problème mais que des solutions, nous trouverons un autre stade". Le Hyères 83 FC devrait officiellement communiquer dans la soirée.