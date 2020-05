La FFF dit non à une Ligue 2 à 22 : Le Mans FC vers le National

C'est un espoir qui s'écroule pour Le Mans FC. Réuni ce matin, le comité exécutif de la FFF a voté contre la décision prise par l'assemblée générale de la LFP la semaine dernière de jouer la Ligue 2 à 22 équipes la saison prochaine. Une information confirmée par le club. Conséquence : en restant à 20 clubs, avec les montées de Pau et Dunkerque depuis l'échelon inférieur, Le Mans FC et l'US Orléans, respectivement 19e et 20e au terme de la saison achevée prématurément à cause du coronavirus, doivent descendre en National.

C'est justement cette question des descentes et des montées, principe conservé dans toutes les divisions, qui a certainement pousser la FFF a prendre cette décision, au risque de s'exposer à des recours de beaucoup d'autres clubs. "Le Comité Exécutif de la Fédération Française de Football a décidé, écrit-il dans un communiqué, en vertu de l’article 199 des règlements généraux de la FFF, de réformer la décision de l’Assemblée Générale de la Ligue de Football Professionnel en date du 20 mai 2020 adoptant un nouveau format de championnat de Ligue 2 à 22 clubs, sans descente, pour la saison 2020-2021. En conséquence, les deux descentes réglementaires prévues pour la saison 2019-2020 sont maintenues et le championnat de Ligue 2 restera à 20 clubs pour la saison 2020-2021."

Les deux clubs se réunissent avec leurs conseils

Dans un communiqué commun, Le Mans et Orléans se disent "déçus" de cette décision, alors que le vote de l'LFP était selon eux "conforme à la convention signée entre la FFF et la LFP". Les deux clubs peuvent encore décider de saisir le CNOSF (Comité national Olympique et sportif) ou le Conseil d'Etat afin de contester cette décision : "Nous allons maintenant nous réunir avec nos conseils pour envisager les suites à donner face à cette décision injuste et cruelle", précisent-ils.