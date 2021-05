La fin du centre de formation du Nîmes Olympique serait "la mort du club", selon Julien Plantier

"Aujourd'hui, il est clair que sa position, je ne l'accepte pas. La Ville de Nîmes ne l'accepte pas". Julien Plantier ne tourne pas autour du pot. Le premier adjoint de Nîmes a participé à la discussion à trois mardi après-midi avec Rani Assaf, le patron des Crocos, et Yannick Liron, le président de l'Association Nîmes Olympique. Rani Assaf reste campé sur sa position : le club en proie à de grandes difficultés financières doit faire des choix, et donc des sacrifices.

Selon lui, le centre de formation n'est pas une priorité. "Il aurait dû prendre la peine de nous alerter en amont, souligne Julien Plantier. Je peux comprendre que le sport professionnel est en crise : droits télé, changement de diffuseur, fin de Mediapro qui n'a pas tenu ses engagements, crise Covid.. ça représente une perte d'environ vingt millions d'euros de pertes cette saison pour le Nîmes Olympique. Donc, je comprends que Rani Assaf se pose des questions sur la pérennité du club et son équilibre budgétaire".

"Là où on n'est pas d'accord, c'est que le centre de formation pour moi est un prérequis indispensable à la vie du club. Aujourd'hui, le Nîmes Olympique doit être un club de formation, martèle julien Plantier. Il doit faire rêver les gamins du territoire, et plus globalement à l'échelle du territoire régional."

"Si demain, le NO se sépare de son centre de formation, c'est la mort annoncée du Nîmes Olympique. Il faut appeler un chat un chat. Et aujourd'hui la situation est telle qu'on ne peut pas la laisser perdurer."

L'espoir vient d'un accord : Yannick Liron pourrait reprendre la gestion du centre mais.. à la condition que l'association trouve le financement, soit un peu plus d'un million d'euros Le trio s'est fixé un objectif : deux semaines pour trouver l'argent nécessaire.

"On est en Ligue 1. Malheureusement encore pour quelques jours seulement, j'en ai peur, confie Julien Plantier. Mais ce qui est certain, c'est que ce président du NO ne peut pas être dans un côté dans une démarche de projet immobilier à long terme à plus de 200-220 millions d'euros, et en même temps à court terme nous dire qu'il faut qu'il trouve des économies à l'échelle d'un million et demi d'euros par rapport au centre de formation. Donc, on s'est dit les choses. Notre objectif, c'est de trouver une solution qui soit positive par rapport à l'issue du club, et surtout que ce club survive. Demain, on aurait un club sans centre de formation, il y aurait un manque d'adhésion du public, c'est certain."

"S'il souhaite la pérennité du club, et surtout que son projet de reconstruction du stade et de création d'un nouveau quartier au sud de la ville soit adopté par le plus grand nombre (ce qui je pense, est une bonne dynamique au niveau du sport sur Nîmes, et notamment par rapport à l'équilibre financier à long terme du Nîmes Olympique, lorsqu'il sera propriétaire à 100% du futur stade des Costières), il faut absolument qu'il réfléchisse aussi au rôle social, au rôle éducatif qu'un club de foot peut donner à cette jeunesse nîmoise, et plus globalement à l'ensemble de la population.

"Si demain, il n'y a pas de centre de formation, les nouvelles générations, les plus jeunes, ne demanderont pas forcément aux parents d'aller voir le match de foot aux Costières le samedi soir."

Yannik Liron estime qu'il peut faire tourner le centre de formation avec un budget d'1,2 million d'euros. Le Conseil régional d'Occitanie verse actuellement 125.000 euros, il y a également une autre enveloppe sur laquelle le centre peut compter ce sont les 320.000 euros de solidarité UEFA. Il reste à trouver le reste. Une partie pourrait venir d'un financement participatif, avec une formule d'adhésion des supporters sur plusieurs saisons. Les entreprises locales pourraient également accompagner le projet, "par amour du club".