La finale de Coupe de France entre le PSG et Saint-Etienne programmée le 24 juillet

Il y a des rendez-vous télé plus fort que d'autres visiblement...Alors que le foot est à l'arrêt depuis trois mois face à l'épidémie de coronavirus, les amoureux de ballon rond et des Rouge et Bleu voient venir des temps meilleurs. La finale de la Coupe de France aura bien lieu et doit opposer le PSG à Saint-Etienne.

Une rencontre initialement prévue le samedi 25 avril que vous pourrez finalement suivre sur France 2 le vendredi 24 juillet. Le diffuseur a demandé à avancer la rencontre pour permettre à l'émission Fort Boyard de conserver sa case du samedi soir.

Le problème pourrait être identique pour la programmation de la finale de Coupe de la Ligue. La rencontre entre le PSG et Lyon est pressentie pour se tenir le vendredi suivant, le 31 juillet, toujours sur la chaîne du service public.